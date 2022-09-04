https://ria.ru/20220904/samolet-1814398349.html

В Балтийское море упал самолет Cessna

В Балтийское море упал самолет Cessna - РИА Новости, 04.09.2022

В Балтийское море упал самолет Cessna

Небольшой самолет Cessna, на борту которого находились четыре человека, упал в Балтийское море, сообщила газета Bild. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T21:44

2022-09-04T21:44

2022-09-04T23:35

в мире

испания

кельн

бонн

швеция

вентспилс

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Небольшой самолет Cessna, на борту которого находились четыре человека, упал в Балтийское море, сообщила газета Bild. По данным таблоида, воздушное судно летело из Испании и должно было приземлиться в немецком аэропорту Кельн/Бонн. После взлета на борту самолета возникли проблемы, а в дальнейшем связь с ним прервалась. В связи с инцидентом в воздух подняли испанские и французские истребители, но пилоты не смогли разглядеть кого-либо внутри Cessna. Немецкий Eurofighter, взлетевший с авиабазы в Ростоке, также не смог выяснить, что происходит. Позже пилоты датского F-16, сопровождавшие гражданский самолет, стали свидетелями его крушения.Береговая охрана Швеции направила на место происшествия спасательные самолеты, катера и вертолет. Агентство гражданской авиации Латвии подтвердило, что воздушное судно упало недалеко от Вентспилса. При этом более подробной информации там не сообщили.По словам главы латвийского Морского поисково-спасательного координационного центра Петериса Субботы, в поисках участвуют представители многих стран, включая Швецию и Литву. Он подчеркнул, что информация о возможном происшествии поступила еще до крушения.

https://ria.ru/20220718/stolknovenie-1803111082.html

https://ria.ru/20220514/samolet-1788607420.html

испания

кельн

бонн

швеция

вентспилс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, кельн, бонн, швеция, вентспилс