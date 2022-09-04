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В Балтийское море упал самолет Cessna - РИА Новости, 04.09.2022
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В Балтийское море упал самолет Cessna
В Балтийское море упал самолет Cessna - РИА Новости, 04.09.2022
В Балтийское море упал самолет Cessna
Небольшой самолет Cessna, на борту которого находились четыре человека, упал в Балтийское море, сообщила газета Bild. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T21:44
2022-09-04T23:35
в мире
испания
кельн
бонн
швеция
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Небольшой самолет Cessna, на борту которого находились четыре человека, упал в Балтийское море, сообщила газета Bild. По данным таблоида, воздушное судно летело из Испании и должно было приземлиться в немецком аэропорту Кельн/Бонн. После взлета на борту самолета возникли проблемы, а в дальнейшем связь с ним прервалась. В связи с инцидентом в воздух подняли испанские и французские истребители, но пилоты не смогли разглядеть кого-либо внутри Cessna. Немецкий Eurofighter, взлетевший с авиабазы в Ростоке, также не смог выяснить, что происходит. Позже пилоты датского F-16, сопровождавшие гражданский самолет, стали свидетелями его крушения.Береговая охрана Швеции направила на место происшествия спасательные самолеты, катера и вертолет. Агентство гражданской авиации Латвии подтвердило, что воздушное судно упало недалеко от Вентспилса. При этом более подробной информации там не сообщили.По словам главы латвийского Морского поисково-спасательного координационного центра Петериса Субботы, в поисках участвуют представители многих стран, включая Швецию и Литву. Он подчеркнул, что информация о возможном происшествии поступила еще до крушения.
https://ria.ru/20220718/stolknovenie-1803111082.html
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в мире, испания, кельн, бонн, швеция, вентспилс
В мире, Испания, Кельн, Бонн, Швеция, Вентспилс
21:44 04.09.2022 (обновлено: 23:35 04.09.2022)
 
В Балтийское море упал самолет Cessna

Bild: летевший из Испании частный самолет Cessna упал в Балтийское море у берегов Латвии

© Flickr / null0Самолет Cessna
Самолет Cessna - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Flickr / null0
Самолет Cessna. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Небольшой самолет Cessna, на борту которого находились четыре человека, упал в Балтийское море, сообщила газета Bild.
По данным таблоида, воздушное судно летело из Испании и должно было приземлиться в немецком аэропорту Кельн/Бонн. После взлета на борту самолета возникли проблемы, а в дальнейшем связь с ним прервалась.
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В связи с инцидентом в воздух подняли испанские и французские истребители, но пилоты не смогли разглядеть кого-либо внутри Cessna. Немецкий Eurofighter, взлетевший с авиабазы в Ростоке, также не смог выяснить, что происходит. Позже пилоты датского F-16, сопровождавшие гражданский самолет, стали свидетелями его крушения.
Береговая охрана Швеции направила на место происшествия спасательные самолеты, катера и вертолет. Агентство гражданской авиации Латвии подтвердило, что воздушное судно упало недалеко от Вентспилса. При этом более подробной информации там не сообщили.
По словам главы латвийского Морского поисково-спасательного координационного центра Петериса Субботы, в поисках участвуют представители многих стран, включая Швецию и Литву. Он подчеркнул, что информация о возможном происшествии поступила еще до крушения.
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