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Госдеп назвал возвращение посла Салливана в США плановым - РИА Новости, 04.09.2022
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Госдеп назвал возвращение посла Салливана в США плановым
Госдеп назвал возвращение посла Салливана в США плановым - РИА Новости, 04.09.2022
Госдеп назвал возвращение посла Салливана в США плановым
Возвращение на родину посла США в России Джона Салливана является "нормальной дипломатической ротацией" и носит плановый характер, сказал РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T22:28
2022-09-04T22:44
сша
россия
государственный департамент сша
джон салливан
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Возвращение на родину посла США в России Джона Салливана является "нормальной дипломатической ротацией" и носит плановый характер, сказал РИА Новости представитель госдепартамента."Отъезд посла Салливана носит плановый характер и является частью нормальной дипломатической ротации. Он отслужил полный срок в качестве посла США в России, курируя одни из самых критически значимых двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена", - сказал дипломат.Послов США в зарубежных странах назначает президент и утверждает сенат.
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сша, россия, государственный департамент сша, джон салливан, в мире
США, Россия, Государственный департамент США, Джон Салливан, В мире
22:28 04.09.2022 (обновлено: 22:44 04.09.2022)
 
Госдеп назвал возвращение посла Салливана в США плановым

Госдеп: возвращение Салливана в США плановое, является нормальной дипломатической ротацией

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДжон Джозеф Салливан
Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Джон Джозеф Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Возвращение на родину посла США в России Джона Салливана является "нормальной дипломатической ротацией" и носит плановый характер, сказал РИА Новости представитель госдепартамента.
"Отъезд посла Салливана носит плановый характер и является частью нормальной дипломатической ротации. Он отслужил полный срок в качестве посла США в России, курируя одни из самых критически значимых двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена", - сказал дипломат.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
18:56
Биография Джона Салливана
Послов США в зарубежных странах назначает президент и утверждает сенат.
 
СШАРоссияГосударственный департамент СШАДжон СалливанВ мире
 
 
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