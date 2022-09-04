https://ria.ru/20220904/sallivan-1814401057.html
Госдеп назвал возвращение посла Салливана в США плановым
Госдеп назвал возвращение посла Салливана в США плановым - РИА Новости, 04.09.2022
Госдеп назвал возвращение посла Салливана в США плановым
Возвращение на родину посла США в России Джона Салливана является "нормальной дипломатической ротацией" и носит плановый характер, сказал РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T22:28
2022-09-04T22:28
2022-09-04T22:44
сша
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государственный департамент сша
джон салливан
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Возвращение на родину посла США в России Джона Салливана является "нормальной дипломатической ротацией" и носит плановый характер, сказал РИА Новости представитель госдепартамента."Отъезд посла Салливана носит плановый характер и является частью нормальной дипломатической ротации. Он отслужил полный срок в качестве посла США в России, курируя одни из самых критически значимых двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена", - сказал дипломат.Послов США в зарубежных странах назначает президент и утверждает сенат.
https://ria.ru/20220904/sallivan-1814378496.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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22:28 04.09.2022 (обновлено: 22:44 04.09.2022)
Госдеп назвал возвращение посла Салливана в США плановым
Госдеп: возвращение Салливана в США плановое, является нормальной дипломатической ротацией