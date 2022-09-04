https://ria.ru/20220904/sallivan-1814401057.html

Госдеп назвал возвращение посла Салливана в США плановым

Госдеп назвал возвращение посла Салливана в США плановым - РИА Новости, 04.09.2022

Госдеп назвал возвращение посла Салливана в США плановым

Возвращение на родину посла США в России Джона Салливана является "нормальной дипломатической ротацией" и носит плановый характер, сказал РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T22:28

2022-09-04T22:28

2022-09-04T22:44

сша

россия

государственный департамент сша

джон салливан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564279042_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_3b1deb44f3ae54fefe2af5e07058fba8.jpg

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Возвращение на родину посла США в России Джона Салливана является "нормальной дипломатической ротацией" и носит плановый характер, сказал РИА Новости представитель госдепартамента."Отъезд посла Салливана носит плановый характер и является частью нормальной дипломатической ротации. Он отслужил полный срок в качестве посла США в России, курируя одни из самых критически значимых двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена", - сказал дипломат.Послов США в зарубежных странах назначает президент и утверждает сенат.

https://ria.ru/20220904/sallivan-1814378496.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, государственный департамент сша, джон салливан, в мире