https://ria.ru/20220904/sallivan-1814399195.html
WP назвала причину ухода Салливана с должности американского посла в России
WP назвала причину ухода Салливана с должности американского посла в России - РИА Новости, 04.09.2022
WP назвала причину ухода Салливана с должности американского посла в России
Посол США Джон Салливан завершил работу в России в рамках дипломатической ротации, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Госдепе. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T21:59
2022-09-04T21:59
2022-09-04T21:59
политика
россия
сша
джон салливан
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Посол США Джон Салливан завершил работу в России в рамках дипломатической ротации, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Госдепе.Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства. Четвертого сентября американская дипмиссия сообщила, что он завершил работу в России и покинул Москву.
https://ria.ru/20220904/uroven-1814369079.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, сша, джон салливан
Политика, Россия, США, Джон Салливан
WP назвала причину ухода Салливана с должности американского посла в России
WP: американский посол Салливан завершил работу в России в рамках дипломатической ротации