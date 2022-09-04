https://ria.ru/20220904/sallivan-1814399195.html

WP назвала причину ухода Салливана с должности американского посла в России

WP назвала причину ухода Салливана с должности американского посла в России - РИА Новости, 04.09.2022

WP назвала причину ухода Салливана с должности американского посла в России

Посол США Джон Салливан завершил работу в России в рамках дипломатической ротации, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Госдепе. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T21:59

2022-09-04T21:59

2022-09-04T21:59

политика

россия

сша

джон салливан

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Посол США Джон Салливан завершил работу в России в рамках дипломатической ротации, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Госдепе.Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства. Четвертого сентября американская дипмиссия сообщила, что он завершил работу в России и покинул Москву.

https://ria.ru/20220904/uroven-1814369079.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, сша, джон салливан