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Что будет с рублем и долларом осенью - РИА Новости, 04.09.2022
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Что будет с рублем и долларом осенью
Что будет с рублем и долларом осенью - РИА Новости, 04.09.2022
Что будет с рублем и долларом осенью
На осень приходятся выплаты государства и компаний по внешним долгам, в преддверии новогодних праздников повышается спрос на импортные товары, поэтому рубль... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T08:00
2022-09-04T08:03
экономика
цены на нефть
денис мантуров
россия
брикс
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Ирина Красикова. На осень приходятся выплаты государства и компаний по внешним долгам, в преддверии новогодних праздников повышается спрос на импортные товары, поэтому рубль традиционно слабеет. Однако антироссийские санкции внесли коррективы: во взаиморасчетах все шире используют валюту дружественных стран, личные сбережения из долларов и евро переводят в юани. Каким в результате будет обменный курс — разбиралось РИА Новости.На все параллельный импортВ марте доллар взлетал до 120 рублей. Однако уже в конце июня упал до 50 — минимум за семь лет. Евро — до 52.В итоге в условиях санкций и резко просевшего импорта курс стабилизировался в районе 60.Но это невыгодно государству. Бюджет формируется в том числе за счет налогов на экспортеров. Снижается их выручка — меньше денег в казне. Ослабление доллара на внутреннем рынке на один рубль — минус 200 миллиардов.По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, оптимальный для промышленности курс — 70-80. "Пятьдесят пять — шестьдесят — это слишком. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок", — пояснил он.Осенью на ситуацию повлияют несколько факторов. Прежде всего рост параллельного импорта, уже достигшего шести с половиной миллиардов долларов, как отмечал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.К концу года ожидают 16 миллиардов. В результате скорректируется перекошенный в сторону экспорта торговый баланс. А это ослабит рубль.Между тем спрос на валюту пока не восстановился. По данным ЦБ, профицит счета текущих операций в июле превысил 28 миллиардов долларов — столько же, как и месяцем ранее."По мере того как заканчиваются запасы товаров в торговле и производстве, увеличивается ввоз. Плюс люди возвращаются из отпусков и возобновляют покупки", — поясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Минус доллар и евроДругой фактор — отказ от "токсичных" долларов и евро, переход на расчеты в альтернативных валютах. У России этот показатель уже достиг 75 процентов.В том же направлении движутся и остальные страны БРИКС. В июле юань занял пятое место в международной торговле — больше двух процентов.Впереди по-прежнему доллар — главная резервная валюта. Безусловно, за несколько месяцев он этот статус не утратит. Однако из-за политики Запада доверия ему все меньше. А рисковать активами никто не хочет — ни население, ни тем более государства.Все поняли, что США и ЕС могут в любой момент заблокировать накопления другой страны. Половину валютных резервов России заморозили, банки отключили от SWIFT.С другой стороны, добавляет Гойхман, нельзя забывать об общем укреплении доллара в мире из-за ужесточения денежной политики Федеральной резервной системы США. Если учетную ставку 21 сентября опять повысят на 0,75 процентного пункта, американская валюта подорожает.Да и российский регулятор не бездействует. В первой декаде сентября Росстат опубликует данные по ценам за август. В случае продолжения дефляции, которую фиксируют с начала лета, ключевую ставку понизят на 0,23-0,5 пункта, полагают аналитики. С соответствующим ослаблением рубля.Кроме того, осенью Минфин может вернуться на рынок с обновленным бюджетным правилом, чтобы опять покупать на бирже валюту на нефтегазовые сверхдоходы. Об этом упоминалось в докладе ЦБ о перспективах денежно-кредитной политики на ближайшие три года.Во благо бюджетаМногое по-прежнему зависит от нефтяных котировок. Эксперты не исключают ста долларов за Brent и даже выше при замедлении наращивания добычи странами ОПЕК+. Ну а газ продолжает бить рекорды, способствуя увеличению валютной выручки России, несмотря на сокращение экспорта. На прошлой неделе сентябрьские фьючерсы в Европе достигали 3500 долларов за тысячу кубических метров.На руку рублю и то, что банки стараются минимизировать оборот "токсичной" валюты: берут с клиентов комиссию, усложняют переводы. Это заставляет население избавляться от долларов и евро.Объем операций с долларом на Московской бирже значительно упал. Для сравнения: 15 февраля таких сделок было на 405,8 миллиарда рублей, 15 июля — 119,4 миллиарда.Россияне переводят сбережения в альтернативную валюту, главным образом — юань.Раньше такие экзотичные депозиты предлагали не более десяти кредитных организаций. Теперь — массово.Основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров полагает, что траекторию рубля определят в первую очередь внутренние условия — решения регулятора и правительства. А внешние — ограничение импорта, высокие цены на нефть — исключают резкое падение.При нынешней геополитической нестабильности возможно движение как вверх, так и вниз. Согласно консенсус-прогнозу, осенью доллар может подняться до 63-65 рублей, евро — до 64-65.Большинство специалистов предсказывают постепенное ослабление нацвалюты. "В интересах бюджета и при условии восстановления импорта — до десяти процентов", — предупреждает Аяз Алиев, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова.Таким образом, доллар понемногу приблизится к 70 рублям, как требует казна. А если к 2023-му восстановится торговый баланс и "недружественным" нерезидентам вернут доступ к российским активам, возможен взлет до 90-100.
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Ирина Бадмаева
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РИА Новости
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экономика, цены на нефть, денис мантуров, россия, брикс, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Денис Мантуров, Россия, БРИКС, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
08:00 04.09.2022 (обновлено: 08:03 04.09.2022)
 

Что будет с рублем и долларом осенью

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСимвол знака рубля на Октябрьской магистрали в Новосибирске
Символ знака рубля на Октябрьской магистрали в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Ирина Красикова. На осень приходятся выплаты государства и компаний по внешним долгам, в преддверии новогодних праздников повышается спрос на импортные товары, поэтому рубль традиционно слабеет. Однако антироссийские санкции внесли коррективы: во взаиморасчетах все шире используют валюту дружественных стран, личные сбережения из долларов и евро переводят в юани. Каким в результате будет обменный курс — разбиралось РИА Новости.

На все параллельный импорт

В марте доллар взлетал до 120 рублей. Однако уже в конце июня упал до 50 — минимум за семь лет. Евро — до 52.
В итоге в условиях санкций и резко просевшего импорта курс стабилизировался в районе 60.
Но это невыгодно государству. Бюджет формируется в том числе за счет налогов на экспортеров. Снижается их выручка — меньше денег в казне. Ослабление доллара на внутреннем рынке на один рубль — минус 200 миллиардов.
По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, оптимальный для промышленности курс — 70-80. "Пятьдесят пять — шестьдесят — это слишком. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок", — пояснил он.
Осенью на ситуацию повлияют несколько факторов. Прежде всего рост параллельного импорта, уже достигшего шести с половиной миллиардов долларов, как отмечал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
К концу года ожидают 16 миллиардов. В результате скорректируется перекошенный в сторону экспорта торговый баланс. А это ослабит рубль.
Между тем спрос на валюту пока не восстановился. По данным ЦБ, профицит счета текущих операций в июле превысил 28 миллиардов долларов — столько же, как и месяцем ранее.
"По мере того как заканчиваются запасы товаров в торговле и производстве, увеличивается ввоз. Плюс люди возвращаются из отпусков и возобновляют покупки", — поясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина заходит в пункт обмена валют в Москве
Мужчина заходит в пункт обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина заходит в пункт обмена валют в Москве

Минус доллар и евро

Другой фактор — отказ от "токсичных" долларов и евро, переход на расчеты в альтернативных валютах. У России этот показатель уже достиг 75 процентов.
В том же направлении движутся и остальные страны БРИКС. В июле юань занял пятое место в международной торговле — больше двух процентов.
Впереди по-прежнему доллар — главная резервная валюта. Безусловно, за несколько месяцев он этот статус не утратит. Однако из-за политики Запада доверия ему все меньше. А рисковать активами никто не хочет — ни население, ни тем более государства.
Все поняли, что США и ЕС могут в любой момент заблокировать накопления другой страны. Половину валютных резервов России заморозили, банки отключили от SWIFT.
С другой стороны, добавляет Гойхман, нельзя забывать об общем укреплении доллара в мире из-за ужесточения денежной политики Федеральной резервной системы США. Если учетную ставку 21 сентября опять повысят на 0,75 процентного пункта, американская валюта подорожает.
Да и российский регулятор не бездействует. В первой декаде сентября Росстат опубликует данные по ценам за август. В случае продолжения дефляции, которую фиксируют с начала лета, ключевую ставку понизят на 0,23-0,5 пункта, полагают аналитики. С соответствующим ослаблением рубля.
Кроме того, осенью Минфин может вернуться на рынок с обновленным бюджетным правилом, чтобы опять покупать на бирже валюту на нефтегазовые сверхдоходы. Об этом упоминалось в докладе ЦБ о перспективах денежно-кредитной политики на ближайшие три года.

Во благо бюджета

Многое по-прежнему зависит от нефтяных котировок. Эксперты не исключают ста долларов за Brent и даже выше при замедлении наращивания добычи странами ОПЕК+. Ну а газ продолжает бить рекорды, способствуя увеличению валютной выручки России, несмотря на сокращение экспорта. На прошлой неделе сентябрьские фьючерсы в Европе достигали 3500 долларов за тысячу кубических метров.
На руку рублю и то, что банки стараются минимизировать оборот "токсичной" валюты: берут с клиентов комиссию, усложняют переводы. Это заставляет население избавляться от долларов и евро.
Объем операций с долларом на Московской бирже значительно упал. Для сравнения: 15 февраля таких сделок было на 405,8 миллиарда рублей, 15 июля — 119,4 миллиарда.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Московская биржа
Россияне переводят сбережения в альтернативную валюту, главным образом — юань.
Раньше такие экзотичные депозиты предлагали не более десяти кредитных организаций. Теперь — массово.
Основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров полагает, что траекторию рубля определят в первую очередь внутренние условия — решения регулятора и правительства. А внешние — ограничение импорта, высокие цены на нефть — исключают резкое падение.
При нынешней геополитической нестабильности возможно движение как вверх, так и вниз. Согласно консенсус-прогнозу, осенью доллар может подняться до 63-65 рублей, евро — до 64-65.
Большинство специалистов предсказывают постепенное ослабление нацвалюты. "В интересах бюджета и при условии восстановления импорта — до десяти процентов", — предупреждает Аяз Алиев, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Таким образом, доллар понемногу приблизится к 70 рублям, как требует казна. А если к 2023-му восстановится торговый баланс и "недружественным" нерезидентам вернут доступ к российским активам, возможен взлет до 90-100.
Девушка пересчитывает китайские юани - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьДенис МантуровРоссияБРИКСЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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