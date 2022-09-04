Германии предрекли массовые протесты
Профессор Патцельт спрогнозировал массовые протесты в ФРГ грядущей осенью
Сотрудники немецкой полиции. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Каждый житель Германии уже этой осенью столкнется с инфляцией и дефицитом энергии, что грозит обернуться массовыми протестами, предупреждает телеканал Welt со ссылкой на профессора политологии из Дрезденского университета Вернера Патцельта.
"Граждане начинают осознавать, что правительство обещает больше, чем может выполнить в действительности", - приводит издание слова эксперта.
В этой связи Патцельт прогнозирует волну грядущих протестов. Он указал, что есть три фактора, которые будут влиять на итог противостояния протестующих и властей. Первый — уровень инфляции. Второй — готовность граждан заставить правительство принять меры для улучшения их положения, третий — политика освещения протестов в СМИ.
Ранее немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что руководству Германии стоит признать, что санкционная политика подрывает благосостояние не России, а собственного населения. Она призвала политиков перестать показывать свое упрямство и инфантилизм и начать обсуждать такие темы, как отмена санкций, возможный запуск газопровода "Северный поток — 2", а также мирные переговоры по ситуации на Украине.
Поставки газа по "Северному потоку" полностью прекратили из-за плановых работ на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая". Остановка, как анонсировалось ранее, должна продлиться трое суток, то есть ориентировочно до 04:00 мск 3 сентября. Однако в пятницу "Газпром" сообщил, что газопровод не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.
При этом "Северный поток" еще с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки.
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После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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