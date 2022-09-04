https://ria.ru/20220904/protesty-1814297991.html

Германии предрекли массовые протесты

Германии предрекли массовые протесты - РИА Новости, 04.09.2022

Германии предрекли массовые протесты

Каждый житель Германии уже этой осенью столкнется с инфляцией и дефицитом энергии, что грозит обернуться массовыми протестами, предупреждает телеканал Welt со... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T04:14

2022-09-04T04:14

2022-09-04T04:14

германия

россия

украина

газпром

северный поток

северный поток — 2

в мире

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Каждый житель Германии уже этой осенью столкнется с инфляцией и дефицитом энергии, что грозит обернуться массовыми протестами, предупреждает телеканал Welt со ссылкой на профессора политологии из Дрезденского университета Вернера Патцельта.В этой связи Патцельт прогнозирует волну грядущих протестов. Он указал, что есть три фактора, которые будут влиять на итог противостояния протестующих и властей. Первый — уровень инфляции. Второй — готовность граждан заставить правительство принять меры для улучшения их положения, третий — политика освещения протестов в СМИ.Ранее немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что руководству Германии стоит признать, что санкционная политика подрывает благосостояние не России, а собственного населения. Она призвала политиков перестать показывать свое упрямство и инфантилизм и начать обсуждать такие темы, как отмена санкций, возможный запуск газопровода "Северный поток — 2", а также мирные переговоры по ситуации на Украине.Поставки газа по "Северному потоку" полностью прекратили из-за плановых работ на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая". Остановка, как анонсировалось ранее, должна продлиться трое суток, то есть ориентировочно до 04:00 мск 3 сентября. Однако в пятницу "Газпром" сообщил, что газопровод не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.При этом "Северный поток" еще с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220902/germaniya-1814074353.html

германия

россия

украина

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германия, россия, украина, газпром, северный поток, северный поток — 2, в мире