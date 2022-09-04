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День работников нефтяной и газовой промышленности в России

День работников нефтяной и газовой промышленности в России - РИА Новости, 04.09.2022

День работников нефтяной и газовой промышленности в России

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября согласно указу Президиума Верховного Совета СССР "Об... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T02:31

2022-09-04T02:31

2022-09-04T02:31

справки

россия

день работников нефтяной и газовой промышленности в россии

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День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября согласно указу Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Всесоюзного Дня работников нефтяной и газовой промышленности" от 28 августа 1965 года. Его появление напрямую связано с началом широкомасштабного освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири. Празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2022 году профессиональный праздник нефтяников и газовиков отмечается 4 сентября. За год до введения Дня работников нефтяной и газовой промышленности в СССР широко отмечался 100-летний юбилей образования отечественной нефтяной и газовой промышленности, началом которой принято считать переход от ручного способа бурения скважин к механическому ударному способу. Осенью 1864 года на западе Кубанской области близ Анапы (ныне Краснодарский край) впервые в России было применено механическое ударно-штанговое бурение нефтяных скважин с помощью паровой машины. В 1865 году буровые работы там прекратились, так как началась разведка нефти на реке Кудако (Кубанская область).15 февраля (3 февраля по старому стилю) 1866 года из скважины, пробуренный механическим путем в долине реки Кудако, забил первый в России фонтан нефти. Известие о первом нефтяном фонтане в России привлекло внимание различных кругов российского общества к нефтяному делу. Сибирский промышленник Михаил Сидоров в августе 1868 года приступил к бурению первой нефтяной скважины на Русском Севере на берегу реки Ухты в Печорском крае. В тот же период и в Урало-Волжском регионе также начались первые разведочные работы на нефть с применением машинного бурения. В начале XX века Россия занимала первое место в мире по добыче нефти. В 1920-е годы в СССР была осуществлена техническая реконструкция нефтяной промышленности. Так, вращательный (роторный) способ бурения постепенно вытеснял ударное бурение. При добыче нефти стали использоваться глубинные насосы; с 1924 года – газлифт. В 1930-е годы было начато промышленное освоение нефтегазоносного района между Волгой и Уралом. В Среднем Поволжье обнаружены подземные пласты с крупными запасами природного газа. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) было принято решение в кратчайшие сроки построить газопровод для обеспечения оборонных предприятий топливом. В 1943 году ввели в эксплуатацию газопровод Бугуруслан-Куйбышев протяженностью 180 километров. В 1946 году по первому в СССР дальнему магистральному газопроводу Саратов-Москва протяженностью 843 километра с Елшанского месторождения подан газ на предприятия и в дома москвичей. В 1950-е годы в нефтяной промышленности CCCP были распространены системы разработки нефтяных месторождений с поддержанием пластового давления, которые позволили увеличить добычу нефти. Было проведено техническое перевооружение всей отрасли: созданы и внедрены новые установки для бурения скважин, шарошечные долота, турбобуры, погружные центробежные электронасосы и др. Поворотным моментом в развитии нефтяной промышленности CCCP стало открытие и освоение месторождений Западной Сибири. В 1964 году началась их промышленная эксплуатация, и менее чем за десять лет добыча нефти с газовым конденсатом была доведена до 200 миллионов тонн. В дальнейшем в нефтяной промышленности проводилась автоматизация промысловых технологических установок, широко распространялись индустриальные методы строительства технологических установок. Освоение нефтяных месторождений связано с развитием нефтепроводного транспорта. Транспортирование нефти осуществляется по сети магистральных нефтепроводов, которые соединяют все крупные нефтяные районы с нефтеперерабатывающими заводами страны и другими странами. Системное проведение геологоразведочных работ, налаженное в 1950-1980-е годы, позволило открыть на сегодняшний день более 900 месторождений нефти и газа, создать развитую инфраструктуру и обеспечить стабильную добычу, транспортировку и переработку углеводородного сырья.В экономике России нефтегазовый комплекс занимает ключевое место, формирует значительную часть валового внутреннего продукта и доходов бюджета, а также потребность в высокотехнологичном оборудовании, программном обеспечении, технологических системах. Поставляет энергоресурсы для других отраслей, обеспечивает миллионы людей в стране и далеко за ее пределами топливом, светом и теплом. Эксперты Федерального резервного банка Далласа отмечают, что на долю России приходится около 10% мирового производства нефти, а добыча нефти превышает 10 миллионов баррелей в сутки.Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2021 году составил 524 миллиона тонн. В отрасли ведется большая работа на перспективу. Расширяются геологоразведочные работы и открываются новые месторождения, в том числе на арктическом шельфе. Крупнейшие энергетические концерны внедряют на своих предприятиях современные технологии добычи и переработки сырья, хранения и транспортировки готовой продукции. Двигаясь по пути активного внедрения инноваций, нефтегазовая отрасль выступает мощным двигателем как для смежных областей промышленности, так и для всей экономики страны в целом. Нефтегазовый сектор представляет собой многоуровневую область деятельности, в которой востребованы специалисты с самыми разными навыками и компетенциями. В том числе это профессионалы в области безопасности и логистики, менеджмента, международных отношений, маркетинга и взаимодействия с государством. Но костяк нефтегазового сектора связан с непосредственными технологическими процессами, изысканиями и добычей сырья. Для всех этих специалистов День работников нефтяной и газовой промышленности – профессиональный праздник и особая дата. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день работников нефтяной и газовой промышленности в россии