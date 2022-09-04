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Додон сообщил о ночном пожаре в своем доме - РИА Новости, 04.09.2022
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Додон сообщил о ночном пожаре в своем доме
Додон сообщил о ночном пожаре в своем доме - РИА Новости, 04.09.2022
Додон сообщил о ночном пожаре в своем доме
Находящийся под домашним арестом экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в воскресенье о ночном пожаре в его дворе. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T15:35
2022-09-04T15:35
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Находящийся под домашним арестом экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в воскресенье о ночном пожаре в его дворе."Этой ночью сгорела терраса на заднем дворе нашего дома. По неизвестной причине произошёл пожар", - написал Додон в своем Telegram-канале.Он поблагодарил пожарных, которые оперативно приехали поздно ночью, потушили огонь, который легко мог перекинуться на дом."Ждём выводы и мнения специалистов, чтобы иметь ясность в отношении этого странного инцидента", - отметил экс-президент.Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20220901/moldaviya-1813793992.html
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в мире, молдавия, игорь додон
В мире, Молдавия, Игорь Додон
15:35 04.09.2022
 
Додон сообщил о ночном пожаре в своем доме

Экс-президент Молдавии Додон: ночью сгорела терраса на заднем дворе нашего дома

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Находящийся под домашним арестом экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в воскресенье о ночном пожаре в его дворе.
"Этой ночью сгорела терраса на заднем дворе нашего дома. По неизвестной причине произошёл пожар", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил пожарных, которые оперативно приехали поздно ночью, потушили огонь, который легко мог перекинуться на дом.
"Ждём выводы и мнения специалистов, чтобы иметь ясность в отношении этого странного инцидента", - отметил экс-президент.
Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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