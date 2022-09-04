https://ria.ru/20220904/pozhar-1814355467.html

Додон сообщил о ночном пожаре в своем доме

Додон сообщил о ночном пожаре в своем доме - РИА Новости, 04.09.2022

Додон сообщил о ночном пожаре в своем доме

Находящийся под домашним арестом экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в воскресенье о ночном пожаре в его дворе. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T15:35

2022-09-04T15:35

2022-09-04T15:35

в мире

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Находящийся под домашним арестом экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в воскресенье о ночном пожаре в его дворе."Этой ночью сгорела терраса на заднем дворе нашего дома. По неизвестной причине произошёл пожар", - написал Додон в своем Telegram-канале.Он поблагодарил пожарных, которые оперативно приехали поздно ночью, потушили огонь, который легко мог перекинуться на дом."Ждём выводы и мнения специалистов, чтобы иметь ясность в отношении этого странного инцидента", - отметил экс-президент.Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20220901/moldaviya-1813793992.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, игорь додон