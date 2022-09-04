https://ria.ru/20220904/pozhar-1814291746.html

При пожаре в магазине в Свердловской области погибли два человека

При пожаре в магазине в Свердловской области погибли два человека - РИА Новости, 04.09.2022

При пожаре в магазине в Свердловской области погибли два человека

Причиной смерти 17-летнего подростка и 65-летнего мужчины, погибших при пожаре в магазине "Таганский ряд" в поселке Сосьва Свердловской области, предварительно, РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T00:31

2022-09-04T00:31

2022-09-04T10:00

происшествия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Причиной смерти 17-летнего подростка и 65-летнего мужчины, погибших при пожаре в магазине "Таганский ряд" в поселке Сосьва Свердловской области, предварительно, стало отравление угарным газом, сообщает региональная прокуратура.Сообщение о возгорании магазина "Таганский ряд" в поселке Сосьва поступило в единую диспетчерскую службу в субботу утром, огонь быстро разошелся по всему зданию, при разборе завалов пожарные обнаружили обгоревшие тела 65-летнего мужчины и 17-летнего юноши."Погибший мужчина работал и фактически проживал в магазине, а погибший подросток, его племянник, накануне происшествия приехал к нему погостить. На момент пожара оба находились в помещении магазина, закрывшись изнутри", - отметили в надзорном ведомстве.Предварительно, к пожару привела неисправность электропроводки, идет проверка исполнения требований пожарной безопасности, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220902/pozhar-1814060831.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, свердловская область