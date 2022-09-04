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При пожаре в магазине в Свердловской области погибли два человека
При пожаре в магазине в Свердловской области погибли два человека - РИА Новости, 04.09.2022
При пожаре в магазине в Свердловской области погибли два человека
Причиной смерти 17-летнего подростка и 65-летнего мужчины, погибших при пожаре в магазине "Таганский ряд" в поселке Сосьва Свердловской области, предварительно, РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T00:31
2022-09-04T00:31
2022-09-04T10:00
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Причиной смерти 17-летнего подростка и 65-летнего мужчины, погибших при пожаре в магазине "Таганский ряд" в поселке Сосьва Свердловской области, предварительно, стало отравление угарным газом, сообщает региональная прокуратура.Сообщение о возгорании магазина "Таганский ряд" в поселке Сосьва поступило в единую диспетчерскую службу в субботу утром, огонь быстро разошелся по всему зданию, при разборе завалов пожарные обнаружили обгоревшие тела 65-летнего мужчины и 17-летнего юноши."Погибший мужчина работал и фактически проживал в магазине, а погибший подросток, его племянник, накануне происшествия приехал к нему погостить. На момент пожара оба находились в помещении магазина, закрывшись изнутри", - отметили в надзорном ведомстве.Предварительно, к пожару привела неисправность электропроводки, идет проверка исполнения требований пожарной безопасности, добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
00:31 04.09.2022 (обновлено: 10:00 04.09.2022)
При пожаре в магазине в Свердловской области погибли два человека
При пожаре в магазине в поселке Сосьва Свердловской области погибли два человека
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Причиной смерти 17-летнего подростка и 65-летнего мужчины, погибших при пожаре в магазине "Таганский ряд" в поселке Сосьва Свердловской области, предварительно, стало отравление угарным газом, сообщает региональная прокуратура.
"Предварительная причина смерти (двух человек) - отравление угарным газом", - информирует надзорное ведомство.
Сообщение о возгорании магазина "Таганский ряд" в поселке Сосьва поступило в единую диспетчерскую службу в субботу утром, огонь быстро разошелся по всему зданию, при разборе завалов пожарные обнаружили обгоревшие тела 65-летнего мужчины и 17-летнего юноши.
"Погибший мужчина работал и фактически проживал в магазине, а погибший подросток, его племянник, накануне происшествия приехал к нему погостить. На момент пожара оба находились в помещении магазина, закрывшись изнутри", - отметили в надзорном ведомстве.
Предварительно, к пожару привела неисправность электропроводки, идет проверка исполнения требований пожарной безопасности, добавили в пресс-службе.