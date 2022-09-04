https://ria.ru/20220904/postradavshie-1814306278.html

В ДНР за сутки пострадали девять мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

В ДНР за сутки пострадали девять мирных жителей из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 04.09.2022

В ДНР за сутки пострадали девять мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

По меньшей мере девять человек пострадали в ДНР за сутки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T08:39

2022-09-04T08:39

2022-09-04T08:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. По меньшей мере девять человек пострадали в ДНР за сутки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 3 сентября до 8.00 4 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики 9 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины