https://ria.ru/20220904/postradavshie-1814306278.html
В ДНР за сутки пострадали девять мирных жителей из-за обстрелов ВСУ
В ДНР за сутки пострадали девять мирных жителей из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 04.09.2022
В ДНР за сутки пострадали девять мирных жителей из-за обстрелов ВСУ
По меньшей мере девять человек пострадали в ДНР за сутки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T08:39
2022-09-04T08:39
2022-09-04T08:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. По меньшей мере девять человек пострадали в ДНР за сутки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 3 сентября до 8.00 4 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики 9 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР за сутки пострадали девять мирных жителей из-за обстрелов ВСУ
В ДНР сообщили о девяти мирных жителях, пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ