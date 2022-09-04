https://ria.ru/20220904/posol-1814332630.html

Посол России в Китае подтвердил, что покидает пост

Посол России в Китае подтвердил, что покидает пост - РИА Новости, 04.09.2022

Посол России в Китае подтвердил, что покидает пост

Посол России в Китае Андрей Денисов подтвердил РИА Новости, что в скором времени покинет пост главы российской дипмиссии в Пекине после девяти лет работы. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T12:48

2022-09-04T12:48

2022-09-04T15:49

ван и (политик)

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ПЕКИН, 4 сен — РИА Новости. Посол России в Китае Андрей Денисов подтвердил РИА Новости, что в скором времени покинет пост главы российской дипмиссии в Пекине после девяти лет работы."Да, действительно, в ближайшее время я покидаю свой пост, о чем уже оповестил МИД Китая и дипломатические представительства других стран в Пекине", — сообщил посол в воскресенье.Денисов является известным российским карьерным дипломатом, с 2003 года имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. На дипломатической службе находится с 1992 года и за 30 лет своей успешной карьеры успел поработать на различных важных должностях как в центральном аппарате МИД России, так и за рубежом.В 1997-2000 годах занимал пост директора департамента экономического сотрудничества, в 2000-2001 годах был послом России в Египте, с 2001 по 2004 год — заместителем главы МИД, с 2004 по 2006-й — постпредом России при ООН и в СБ ООН, в 2006-2013 годах — первым замглавы МИД. Указом президента от 22 апреля 2013 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в КНР и с тех пор возглавляет российскую дипмиссию в Пекине.Работу посла Денисова высоко оценивают в Китае, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским дипломатом в пятницу назвал его "хорошим другом, давним другом и истинным другом китайского народа", который за последние десять лет проделал большую и плодотворную работу по развитию сотрудничества России и Китая в различных областях, по укреплению дружбы и взаимного доверия между двумя народами, а также внес важный вклад в защиту законных прав и интересов обеих сторон, поддержание справедливости и беспристрастности на международной арене.Глава внешнеполитического ведомства Китая выразил надежду на то, что посол Денисов продолжит вносить новый вклад в развитие китайско-российских отношений.Российский посол, в свою очередь, пожелал успехов предстоящему Двадцатому съезду Коммунистической партии Китая, добавив, что за время своей работы в Китае он стал свидетелем больших достижений страны в различных аспектах и считает, что КНР добьется еще более значительных успехов в будущем.Ранее стало известно, что Денисов предложен кандидатом в сенаторы временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным, который был зарегистрирован кандидатом на предстоящих выборах главы региона.

https://ria.ru/20220830/ispug-1813050352.html

https://ria.ru/20220903/kitay-1814202196.html

пекин

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китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ван и (политик), пекин, россия, китай, оон, совет безопасности оон, мид кнр, в мире, андрей денисов