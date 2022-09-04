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Песков: церемония вручения верительных грамот пройдет в ближайшее время
Песков: церемония вручения верительных грамот пройдет в ближайшее время - РИА Новости, 04.09.2022
Песков: церемония вручения верительных грамот пройдет в ближайшее время
Церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту России Владимиру Путину пройдет в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T23:25
2022-09-04T23:25
2022-09-04T23:38
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту России Владимиру Путину пройдет в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Будет церемония вручения верительных грамот… Она скоро уже будет", - сказал он журналистам.
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россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин
Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин
23:25 04.09.2022 (обновлено: 23:38 04.09.2022)
Песков: церемония вручения верительных грамот пройдет в ближайшее время
Песков: вручение верительных грамот иностранными послами пройдет в ближайшее время