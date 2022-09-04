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Песков: церемония вручения верительных грамот пройдет в ближайшее время

Песков: церемония вручения верительных грамот пройдет в ближайшее время - РИА Новости, 04.09.2022

Песков: церемония вручения верительных грамот пройдет в ближайшее время

Церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту России Владимиру Путину пройдет в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T23:25

2022-09-04T23:25

2022-09-04T23:38

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту России Владимиру Путину пройдет в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Будет церемония вручения верительных грамот… Она скоро уже будет", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220506/posly-1787248310.html

россия

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россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин