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Внучку американского миллиардера похитили во время пробежки - РИА Новости, 04.09.2022
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Внучку американского миллиардера похитили во время пробежки
Внучку американского миллиардера похитили во время пробежки - РИА Новости, 04.09.2022
Внучку американского миллиардера похитили во время пробежки
Полиция города Мемфис в штате Теннесси разыскивает похищенную во время утренней пробежки внучку миллиардера Джозефа Оргилла, сообщает New York Post со ссылкой... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T17:40
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Полиция города Мемфис в штате Теннесси разыскивает похищенную во время утренней пробежки внучку миллиардера Джозефа Оргилла, сообщает New York Post со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов.Школьную учительницу Элизу Флетчер затолкали в темный внедорожник, также полиция обнаружила ее разбитый телефон и бутылку с водой. Сам автомобиль вскоре нашли, но вместо пропавшей женщины в салоне застали подозреваемого — 38-летнего Клеоту Абстона. Его обвинили в похищении людей при особо отягчающих обстоятельствах и фальсификации улик.Семья похищенной назначила вознаграждение за информацию о ее возможном местонахождении в размере пятидесяти тысяч долларов.Элиза Флетчер — наследница компании, основанной миллиардером Джозефом Оргиллом Orgill Inc. и занимающейся дистрибуцией и розничными услугами. Фирма обслуживает более 11 тысяч розничных хозяйственных и фермерских магазинов, а также дилеров пиломатериалов на территории США, Канады и еще пятидесяти стран. Известно, что в Orgill Inc. работают пять с половиной тысяч человек, а годовой объем продаж составляет три миллиарда долларов.
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в мире, мемфис, сша, канада
В мире, Мемфис, США, Канада
17:40 04.09.2022 (обновлено: 18:33 04.09.2022)
 
Внучку американского миллиардера похитили во время пробежки

В США внучку миллиардера Оргилла похитили во время утренней пробежки

© Memphis Police DepartmentФотография Элизы Флетчер, распространенная полицией Мемфиса
Фотография Элизы Флетчер, распространенная полицией Мемфиса
© Memphis Police Department
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Полиция города Мемфис в штате Теннесси разыскивает похищенную во время утренней пробежки внучку миллиардера Джозефа Оргилла, сообщает New York Post со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов.
Школьную учительницу Элизу Флетчер затолкали в темный внедорожник, также полиция обнаружила ее разбитый телефон и бутылку с водой. Сам автомобиль вскоре нашли, но вместо пропавшей женщины в салоне застали подозреваемого — 38-летнего Клеоту Абстона. Его обвинили в похищении людей при особо отягчающих обстоятельствах и фальсификации улик.
© Memphis Police DepartmentФотография Элизы Флетчер, распространенная полицией Мемфиса
Фотография Элизы Флетчер, распространенная полицией Мемфиса
© Memphis Police Department
Фотография Элизы Флетчер, распространенная полицией Мемфиса

"Элиза Флетчер в настоящее время не найдена. Следователи и офицеры полицейского департамента Мемфиса вместе с местными и федеральными партнерами продолжают поиски миссис Флетчер", — заявили в полиции.

Семья похищенной назначила вознаграждение за информацию о ее возможном местонахождении в размере пятидесяти тысяч долларов.
Элиза Флетчер — наследница компании, основанной миллиардером Джозефом Оргиллом Orgill Inc. и занимающейся дистрибуцией и розничными услугами. Фирма обслуживает более 11 тысяч розничных хозяйственных и фермерских магазинов, а также дилеров пиломатериалов на территории США, Канады и еще пятидесяти стран. Известно, что в Orgill Inc. работают пять с половиной тысяч человек, а годовой объем продаж составляет три миллиарда долларов.
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