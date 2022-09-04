17:40 04.09.2022 (обновлено: 18:33 04.09.2022)
Внучку американского миллиардера похитили во время пробежки
В США внучку миллиардера Оргилла похитили во время утренней пробежки
© Memphis Police DepartmentФотография Элизы Флетчер, распространенная полицией Мемфиса
© Memphis Police Department
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Полиция города Мемфис в штате Теннесси разыскивает похищенную во время утренней пробежки внучку миллиардера Джозефа Оргилла, сообщает New York Post со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов.
Школьную учительницу Элизу Флетчер затолкали в темный внедорожник, также полиция обнаружила ее разбитый телефон и бутылку с водой. Сам автомобиль вскоре нашли, но вместо пропавшей женщины в салоне застали подозреваемого — 38-летнего Клеоту Абстона. Его обвинили в похищении людей при особо отягчающих обстоятельствах и фальсификации улик.
© Memphis Police DepartmentФотография Элизы Флетчер, распространенная полицией Мемфиса
© Memphis Police Department
Фотография Элизы Флетчер, распространенная полицией Мемфиса
"Элиза Флетчер в настоящее время не найдена. Следователи и офицеры полицейского департамента Мемфиса вместе с местными и федеральными партнерами продолжают поиски миссис Флетчер", — заявили в полиции.
Семья похищенной назначила вознаграждение за информацию о ее возможном местонахождении в размере пятидесяти тысяч долларов.
Элиза Флетчер — наследница компании, основанной миллиардером Джозефом Оргиллом Orgill Inc. и занимающейся дистрибуцией и розничными услугами. Фирма обслуживает более 11 тысяч розничных хозяйственных и фермерских магазинов, а также дилеров пиломатериалов на территории США, Канады и еще пятидесяти стран. Известно, что в Orgill Inc. работают пять с половиной тысяч человек, а годовой объем продаж составляет три миллиарда долларов.
9 октября 2021, 16:56Раскрыты новые детали кражи, в которой обвиняют сотрудников посольства США