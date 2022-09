https://ria.ru/20220904/pokhischenie-1814371014.html

Внучку американского миллиардера похитили во время пробежки

Внучку американского миллиардера похитили во время пробежки

Внучку американского миллиардера похитили во время пробежки

Полиция города Мемфис в штате Теннесси разыскивает похищенную во время утренней пробежки внучку миллиардера Джозефа Оргилла, сообщает New York Post со ссылкой...

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Полиция города Мемфис в штате Теннесси разыскивает похищенную во время утренней пробежки внучку миллиардера Джозефа Оргилла, сообщает New York Post со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов.Школьную учительницу Элизу Флетчер затолкали в темный внедорожник, также полиция обнаружила ее разбитый телефон и бутылку с водой. Сам автомобиль вскоре нашли, но вместо пропавшей женщины в салоне застали подозреваемого — 38-летнего Клеоту Абстона. Его обвинили в похищении людей при особо отягчающих обстоятельствах и фальсификации улик.Семья похищенной назначила вознаграждение за информацию о ее возможном местонахождении в размере пятидесяти тысяч долларов.Элиза Флетчер — наследница компании, основанной миллиардером Джозефом Оргиллом Orgill Inc. и занимающейся дистрибуцией и розничными услугами. Фирма обслуживает более 11 тысяч розничных хозяйственных и фермерских магазинов, а также дилеров пиломатериалов на территории США, Канады и еще пятидесяти стран. Известно, что в Orgill Inc. работают пять с половиной тысяч человек, а годовой объем продаж составляет три миллиарда долларов.

