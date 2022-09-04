https://ria.ru/20220904/pogoda-1814335652.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в День города

Синоптик рассказал о погоде в Москве в День города - РИА Новости, 04.09.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в День города

День города Москвы будет солнечный, сухой и тихий, днем комфортные плюс 12-17, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T13:05

2022-09-04T13:05

2022-09-04T13:05

общество

москва

день знаний

погода

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. День города Москвы будет солнечный, сухой и тихий, днем комфортные плюс 12-17, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В выходные очаг высокого давления продолжит усиливать свои позиции, а значит, день рождения Москвы будет солнечный, сухой и тихий. В темное время суток прогнозируется плюс 1 - плюс 6, в дневные часы небесная канцелярия обещает комфортные плюс 12 - плюс 17, а это возвращение в климатическое русло сентября", - рассказал Тишковец.

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/pogoda-1579514139.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, день знаний, погода