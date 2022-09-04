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Синоптик рассказал о погоде в Москве в День города - РИА Новости, 04.09.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в День города
Синоптик рассказал о погоде в Москве в День города - РИА Новости, 04.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в День города
День города Москвы будет солнечный, сухой и тихий, днем комфортные плюс 12-17, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T13:05
2022-09-04T13:05
общество
москва
день знаний
погода
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. День города Москвы будет солнечный, сухой и тихий, днем комфортные плюс 12-17, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В выходные очаг высокого давления продолжит усиливать свои позиции, а значит, день рождения Москвы будет солнечный, сухой и тихий. В темное время суток прогнозируется плюс 1 - плюс 6, в дневные часы небесная канцелярия обещает комфортные плюс 12 - плюс 17, а это возвращение в климатическое русло сентября", - рассказал Тишковец.
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общество, москва, день знаний, погода
Общество, Москва, День знаний, Погода
13:05 04.09.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в День города

В Москве в День города ожидается сухая погода и до 17 градусов тепла

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛюди на Москворецкой набережной в Москве
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди на Москворецкой набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. День города Москвы будет солнечный, сухой и тихий, днем комфортные плюс 12-17, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В выходные очаг высокого давления продолжит усиливать свои позиции, а значит, день рождения Москвы будет солнечный, сухой и тихий. В темное время суток прогнозируется плюс 1 - плюс 6, в дневные часы небесная канцелярия обещает комфортные плюс 12 - плюс 17, а это возвращение в климатическое русло сентября", - рассказал Тишковец.
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