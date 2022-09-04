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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 04.09.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 04.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Облачно с прояснениями, без существенных осадков, не выше плюс 16 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:16
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погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, не выше плюс 16 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-восточной периферией антициклона, благодаря чему до существенных осадков дело не дойдёт, но солнечная погода будет чередоваться с облачной, а температурный фон из-за холодного северо-западного ветра окажется немного ниже положенной климатической нормы. То есть ожидается облачно, с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха плюс 14 - плюс 16, в Подмосковье - плюс 12 - плюс 17. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба. Возможны слабые магнитные бури.
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погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
10:16 04.09.2022 (обновлено: 10:17 04.09.2022)
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, не выше плюс 16 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-восточной периферией антициклона, благодаря чему до существенных осадков дело не дойдёт, но солнечная погода будет чередоваться с облачной, а температурный фон из-за холодного северо-западного ветра окажется немного ниже положенной климатической нормы. То есть ожидается облачно, с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха плюс 14 - плюс 16, в Подмосковье - плюс 12 - плюс 17. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба. Возможны слабые магнитные бури.
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