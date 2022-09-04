https://ria.ru/20220904/pogoda-1814314303.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 04.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Облачно с прояснениями, без существенных осадков, не выше плюс 16 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:16
2022-09-04T10:16
2022-09-04T10:17
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, не выше плюс 16 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-восточной периферией антициклона, благодаря чему до существенных осадков дело не дойдёт, но солнечная погода будет чередоваться с облачной, а температурный фон из-за холодного северо-западного ветра окажется немного ниже положенной климатической нормы. То есть ожидается облачно, с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха плюс 14 - плюс 16, в Подмосковье - плюс 12 - плюс 17. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба. Возможны слабые магнитные бури.
https://ria.ru/20220902/pogoda-1814049256.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
10:16 04.09.2022 (обновлено: 10:17 04.09.2022)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями