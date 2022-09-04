https://ria.ru/20220904/pogibshiy-1814323274.html
В Горловке пострадал мирный житель при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке пострадал мирный житель при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.09.2022
В Горловке пострадал мирный житель при обстреле со стороны ВСУ
Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Центрально-городского района Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщает мэр... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T11:31
2022-09-04T11:31
2022-09-04T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Центрально-городского района Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщает мэр города Иван Приходько.Ранее он сообщил о мирной жительнице, получившей ранение в результате обстрела украинскими войсками Горловки в субботу."По улице Молодой Гвардии ранение получил мирный горловчанин 18.08.1984 года рождения", - говорится в заявлении Приходько в Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:31 04.09.2022 (обновлено: 11:32 04.09.2022)
В Горловке пострадал мирный житель при обстреле со стороны ВСУ
Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении мирного жителя из-за обстрела со стороны ВСУ