https://ria.ru/20220904/pogibshiy-1814323274.html

В Горловке пострадал мирный житель при обстреле со стороны ВСУ

В Горловке пострадал мирный житель при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.09.2022

В Горловке пострадал мирный житель при обстреле со стороны ВСУ

Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Центрально-городского района Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщает мэр... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T11:31

2022-09-04T11:31

2022-09-04T11:32

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Центрально-городского района Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщает мэр города Иван Приходько.Ранее он сообщил о мирной жительнице, получившей ранение в результате обстрела украинскими войсками Горловки в субботу."По улице Молодой Гвардии ранение получил мирный горловчанин 18.08.1984 года рождения", - говорится в заявлении Приходько в Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины