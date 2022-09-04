https://ria.ru/20220904/pogibshie-1814385574.html

В ДНР сообщили о гибели двоих защитников республики

В ДНР сообщили о гибели двоих защитников республики - РИА Новости, 04.09.2022

В ДНР сообщили о гибели двоих защитников республики

Два защитника Донецкой Народной Республики погибли, пять были ранены за сутки, сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T19:47

2022-09-04T19:47

2022-09-04T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Два защитника Донецкой Народной Республики погибли, пять были ранены за сутки, сообщает народная милиция республики."️С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли, пять получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220902/zapad-1814163121.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины