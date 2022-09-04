https://ria.ru/20220904/pogibshie-1814385574.html
В ДНР сообщили о гибели двоих защитников республики
В ДНР сообщили о гибели двоих защитников республики - РИА Новости, 04.09.2022
В ДНР сообщили о гибели двоих защитников республики
Два защитника Донецкой Народной Республики погибли, пять были ранены за сутки, сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T19:47
2022-09-04T19:47
2022-09-04T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Два защитника Донецкой Народной Республики погибли, пять были ранены за сутки, сообщает народная милиция республики."️С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли, пять получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220902/zapad-1814163121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР сообщили о гибели двоих защитников республики
Народная милиция ДНР: за сутки погибли двое защитников республики, пятеро ранены