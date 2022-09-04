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В ДНР сообщили о гибели двоих защитников республики - РИА Новости, 04.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/pogibshie-1814385574.html
В ДНР сообщили о гибели двоих защитников республики
В ДНР сообщили о гибели двоих защитников республики - РИА Новости, 04.09.2022
В ДНР сообщили о гибели двоих защитников республики
Два защитника Донецкой Народной Республики погибли, пять были ранены за сутки, сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T19:47
2022-09-04T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Два защитника Донецкой Народной Республики погибли, пять были ранены за сутки, сообщает народная милиция республики."️С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли, пять получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220902/zapad-1814163121.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
19:47 04.09.2022
 
В ДНР сообщили о гибели двоих защитников республики

Народная милиция ДНР: за сутки погибли двое защитников республики, пятеро ранены

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Два защитника Донецкой Народной Республики погибли, пять были ранены за сутки, сообщает народная милиция республики.
"️С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли, пять получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Пожар в ТЦ Галактика в Донецке после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 23:29
Равнодушие делает Запад соучастниками обстрелов, заявили в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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