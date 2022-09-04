https://ria.ru/20220904/peskov-1814344661.html

В Кремле заявили, что Европа уже расплачивается за свои ошибки

В Кремле заявили, что Европа уже расплачивается за свои ошибки - РИА Новости, 04.09.2022

В Кремле заявили, что Европа уже расплачивается за свои ошибки

Европа сделала слишком много ошибок, за которые придется расплачиваться, и они платят за это уже сейчас выходом из своей зоны комфорта, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:19

2022-09-04T14:19

2022-09-04T14:21

в мире

европа

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:336:3042:2047_1920x0_80_0_0_8cd19242fad7622d65ffac1963371cf1.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Европа сделала слишком много ошибок, за которые придется расплачиваться, и они платят за это уже сейчас выходом из своей зоны комфорта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Много жировали, слишком комфортно жили, и вот отсюда как раз и слова Макрона, что эта эпоха заканчивается для Европы. Они сделали слишком много ошибок и им придётся за это платить, и они платят за это уже сейчас выходом из той самой зоны комфорта", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20220904/vizy-1814343284.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, европа, дмитрий песков