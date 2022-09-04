https://ria.ru/20220904/peskov-1814344661.html
В Кремле заявили, что Европа уже расплачивается за свои ошибки
В Кремле заявили, что Европа уже расплачивается за свои ошибки - РИА Новости, 04.09.2022
В Кремле заявили, что Европа уже расплачивается за свои ошибки
Европа сделала слишком много ошибок, за которые придется расплачиваться, и они платят за это уже сейчас выходом из своей зоны комфорта, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:19
2022-09-04T14:19
2022-09-04T14:21
в мире
европа
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Европа сделала слишком много ошибок, за которые придется расплачиваться, и они платят за это уже сейчас выходом из своей зоны комфорта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Много жировали, слишком комфортно жили, и вот отсюда как раз и слова Макрона, что эта эпоха заканчивается для Европы. Они сделали слишком много ошибок и им придётся за это платить, и они платят за это уже сейчас выходом из той самой зоны комфорта", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20220904/vizy-1814343284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, дмитрий песков
В мире, Европа, Дмитрий Песков
14:19 04.09.2022 (обновлено: 14:21 04.09.2022)
В Кремле заявили, что Европа уже расплачивается за свои ошибки
Песков: Европа сделала слишком много ошибок, и уже расплачивается за них