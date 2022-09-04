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В Британии пожаловались на панику из-за перекрытия "Северного потока" - РИА Новости, 04.09.2022
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В Британии пожаловались на панику из-за перекрытия "Северного потока"
В Британии пожаловались на панику из-за перекрытия "Северного потока" - РИА Новости, 04.09.2022
В Британии пожаловались на панику из-за перекрытия "Северного потока"
Президент России Владимир Путин погрузил Британию в панику, перекрыв "Северный поток", заявила агентству Bloomberg экс-глава торговой ассоциации Energy UK... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T03:06
2022-09-04T04:03
великобритания
украина
газпром
siemens
северный поток
россия
в мире
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин погрузил Британию в панику, перекрыв "Северный поток", заявила агентству Bloomberg экс-глава торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.Эксперт обвинила российского лидера в развязывании "экономической войны".Она обвинила британское правительство в создании зависимости от поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда "дружелюбных"."У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени. &lt;…&gt; Это действительно неприятный шок", — выразила мнение Найт.Суровый выборРанее Bloomberg со ссылкой на доклад группы Make UK, представляющей интересы промышленности, сообщило, что рост цен на энергию поставил шесть из десяти британских предприятий на грань закрытия.В статье отмечается, что за последний год для каждого второго предприятия счета на электричество выросли более чем вдвое. При этом 13% фабрик в Британии сократили рабочий день либо перенесли его на менее загруженные для энергетики часы, а семь процентов приостановили выпуск продукции на более длительные промежутки.Колумнист газеты Telegraph Аллистер Хит ранее не исключил, что Великобритания из-за недальновидной политики в области энергетики рискует столкнуться с тяжелой экономической ситуацией, нищетой, политической нестабильностью, распадом страны и финансовым крахом, что может привести к тому, что стране придется просить кредит у Международного валютного фонда.Нынешнее положение в Великобритании автор статьи сравнил периодом Великой депрессии начала 1930-х годов.Рост цен в БританииВ Соединенном Королевстве наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.Британский энергетический регулятор Ofgem ранее объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80 процентов с 1 октября. Это означает, что в худшем случае жителям страны придется платить на 1578 фунтов стерлингов больше. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Британии принять в связи с этим новые меры.Остановка "Северного потока"В пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.Согласно сообщению "Газпрома" и данных газотранспортных операторов, "Северный поток" после трехдневной остановки на плановое техобслуживание не может возобновить работу, транзит российского газа через Украину ожидается на уровне прошлых дней.В субботу в "Газпроме" сообщили, что Siemens готова устранять неисправности в турбинах для "Северного потока", но компании негде проводить работы."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки.Российская сторона объясняла снижение поставок санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием газоперекачивающих агрегатов Siemens.
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великобритания, украина, газпром, siemens, северный поток, россия, в мире
Великобритания, Украина, Газпром, Siemens, Северный поток, Россия, В мире
03:06 04.09.2022 (обновлено: 04:03 04.09.2022)
 
В Британии пожаловались на панику из-за перекрытия "Северного потока"

Bloomberg: Великобританию охватила паника из-за перекрытия Россией "Северного потока"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкДиагностическая очистная установка на территории компрессорной станции "Портовая"
Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции "Портовая". Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин погрузил Британию в панику, перекрыв "Северный поток", заявила агентству Bloomberg экс-глава торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.
Эксперт обвинила российского лидера в развязывании "экономической войны".
"Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это", — сказала Найт.
Она обвинила британское правительство в создании зависимости от поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда "дружелюбных".
"У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени. <…> Это действительно неприятный шок", — выразила мнение Найт.
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Суровый выбор

Ранее Bloomberg со ссылкой на доклад группы Make UK, представляющей интересы промышленности, сообщило, что рост цен на энергию поставил шесть из десяти британских предприятий на грань закрытия.
В статье отмечается, что за последний год для каждого второго предприятия счета на электричество выросли более чем вдвое. При этом 13% фабрик в Британии сократили рабочий день либо перенесли его на менее загруженные для энергетики часы, а семь процентов приостановили выпуск продукции на более длительные промежутки.
Колумнист газеты Telegraph Аллистер Хит ранее не исключил, что Великобритания из-за недальновидной политики в области энергетики рискует столкнуться с тяжелой экономической ситуацией, нищетой, политической нестабильностью, распадом страны и финансовым крахом, что может привести к тому, что стране придется просить кредит у Международного валютного фонда.
Нынешнее положение в Великобритании автор статьи сравнил периодом Великой депрессии начала 1930-х годов.
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Рост цен в Британии

В Соединенном Королевстве наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
Британский энергетический регулятор Ofgem ранее объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80 процентов с 1 октября. Это означает, что в худшем случае жителям страны придется платить на 1578 фунтов стерлингов больше. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Британии принять в связи с этим новые меры.
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Остановка "Северного потока"

В пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.
Согласно сообщению "Газпрома" и данных газотранспортных операторов, "Северный поток" после трехдневной остановки на плановое техобслуживание не может возобновить работу, транзит российского газа через Украину ожидается на уровне прошлых дней.
В субботу в "Газпроме" сообщили, что Siemens готова устранять неисправности в турбинах для "Северного потока", но компании негде проводить работы.
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки.
Российская сторона объясняла снижение поставок санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием газоперекачивающих агрегатов Siemens.
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