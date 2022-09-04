https://ria.ru/20220904/osen-1814337737.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 04.09.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Ощущение осени на следующей неделе в Москве усилится, ожидаются магнитные бури, в пятницу погода возьмет курс на улучшение, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T13:21

2022-09-04T13:21

2022-09-04T13:21

москва

погода

евгений тишковец

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ощущение осени на следующей неделе в Москве усилится, ожидаются магнитные бури, в пятницу погода возьмет курс на улучшение, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Грядущая неделя принесет жителям Русской равнины еще больше ощущения осени. С понедельника до четверга включительно в атмосфере региона будут господствовать северные течения, которые принесут с собой из акватории арктических морей холод, густые низкие облака и дожди. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 1 - плюс 6, а в дневная температура не превысит плюс 7 - плюс 12, что на 6-7 градусов ниже положенной по климату нормы. В условиях повышенной влажности и плотного ветра будет казаться, что на 2-3 градуса холоднее, чем есть на самом деле. Кроме того, и космическая погода в начале недели будет неблагоприятна для здоровья - с 4 до утра 6 сентября ожидаются магнитные бури", - рассказал Тишковец.Он отметил, что в пятницу инициатива на синоптической карте станет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение – осадки прекратятся, облака поредеют, приток солнечного тепла усилится. В ночь на пятницу в столичном регионе кое-где возможны заморозки до минус 1, в Москве ноль - плюс 2, после полудня воздух прогреется до плюс 9 - плюс 14.

https://ria.ru/20220902/pogoda-1814049256.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода, евгений тишковец