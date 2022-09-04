Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Синоптик Тишковец: ощущение осени на следующей неделе в Москве усилится
Девушка с зонтом. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ощущение осени на следующей неделе в Москве усилится, ожидаются магнитные бури, в пятницу погода возьмет курс на улучшение, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Грядущая неделя принесет жителям Русской равнины еще больше ощущения осени. С понедельника до четверга включительно в атмосфере региона будут господствовать северные течения, которые принесут с собой из акватории арктических морей холод, густые низкие облака и дожди. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 1 - плюс 6, а в дневная температура не превысит плюс 7 - плюс 12, что на 6-7 градусов ниже положенной по климату нормы. В условиях повышенной влажности и плотного ветра будет казаться, что на 2-3 градуса холоднее, чем есть на самом деле. Кроме того, и космическая погода в начале недели будет неблагоприятна для здоровья - с 4 до утра 6 сентября ожидаются магнитные бури", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в пятницу инициатива на синоптической карте станет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение – осадки прекратятся, облака поредеют, приток солнечного тепла усилится. В ночь на пятницу в столичном регионе кое-где возможны заморозки до минус 1, в Москве ноль - плюс 2, после полудня воздух прогреется до плюс 9 - плюс 14.
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