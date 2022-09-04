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Украинский солдат рассказал, как иностранцы забирают оружие у ВСУ
Украинский солдат рассказал, как иностранцы забирают оружие у ВСУ - РИА Новости, 04.09.2022
Украинский солдат рассказал, как иностранцы забирают оружие у ВСУ
Попавший в плен Луганской Народной Республики военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко рассказал, как поставленное Западом вооружение... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T22:03
2022-09-04T22:03
2022-09-04T23:26
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 4 сен — РИА Новости. Попавший в плен Луганской Народной Республики военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко рассказал, как поставленное Западом вооружение забирают иностранцы.Дворниченко уточнил, что в основном у украинцев забирали шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW и гранатометы "Матадор". На все вопросы солдат командиры отвечали, что это не их дело. Военный предположил, что изъятое оружие перепродавали, при этом оставшимся вооружением никто пользоваться не умел.Ранее Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, содержащие военную помощь для Киева, станут законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров с Украиной и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооружения
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Вооружения
22:03 04.09.2022 (обновлено: 23:26 04.09.2022)
Украинский солдат рассказал, как иностранцы забирают оружие у ВСУ
Украинский солдат рассказал, как иностранцы забирают поставленное Западом вооружение у ВСУ
ЛУГАНСК, 4 сен — РИА Новости. Попавший в плен Луганской Народной Республики военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко рассказал, как поставленное Западом вооружение забирают иностранцы.
"Мы участвовали в разгрузке западного вооружения, с виду оно было с повреждениями на 70 процентов. Также туда приезжали люди в форме, говорили некоторые на английском языке, некоторые на литовском, это оружие куда-то увозили. Они грузили себе в машину то, что им нужно было", — рассказал он.
Дворниченко уточнил, что в основном у украинцев забирали шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW и гранатометы "Матадор". На все вопросы солдат командиры отвечали, что это не их дело. Военный предположил, что изъятое оружие перепродавали, при этом оставшимся вооружением никто пользоваться не умел.
Ранее Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, содержащие военную помощь для Киева, станут законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров с Украиной и будет иметь негативный эффект.