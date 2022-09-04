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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 04.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T21:35

2022-09-04T21:35

2022-09-04T21:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

красногоровка

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.05 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.

донецк (днр)

кировский район

красногоровка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), кировский район, красногоровка, украина, вооруженные силы украины