https://ria.ru/20220904/obstrel-1814311789.html

Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку

Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку - РИА Новости, 04.09.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку

Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку, выпустив 18 снарядов калибра 152 миллиметра и семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T09:49

2022-09-04T09:49

2022-09-04T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

горловка

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку, выпустив 18 снарядов калибра 152 миллиметра и семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:10 (совпадает с мск) — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Зайцево, выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра; 08:40 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Зайцево, выпущено восемь снарядов калибра 152 миллиметра; 09:00 — населенный пункт Белая Гора — населенный пункт Зайцево, выпущено семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 09:05 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Центрально-городской район), выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Всего за сутки территорию ДНР обстреляли 44 раза.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов бывшей Донецкой области Украины, под контролем ДНР находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево, а также поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, зайцево, горловка, донецкая народная республика, стирол