09:49 04.09.2022 (обновлено: 10:43 04.09.2022)
Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку
© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие заряжают реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град"
Украинские военнослужащие заряжают реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град"
ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку, выпустив 18 снарядов калибра 152 миллиметра и семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:10 (совпадает с мск) — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Зайцево, выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра; 08:40 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Зайцево, выпущено восемь снарядов калибра 152 миллиметра; 09:00 — населенный пункт Белая Гора — населенный пункт Зайцево, выпущено семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 09:05 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Центрально-городской район), выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
Всего за сутки территорию ДНР обстреляли 44 раза.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов бывшей Донецкой области Украины, под контролем ДНР находится с 2014 года.
До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево, а также поселки шахт имени Гагарина и "6/7".