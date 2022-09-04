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Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку - РИА Новости, 04.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/obstrel-1814311789.html
Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку
Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку - РИА Новости, 04.09.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку
Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку, выпустив 18 снарядов калибра 152 миллиметра и семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T09:49
2022-09-04T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку, выпустив 18 снарядов калибра 152 миллиметра и семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:10 (совпадает с мск) — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Зайцево, выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра; 08:40 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Зайцево, выпущено восемь снарядов калибра 152 миллиметра; 09:00 — населенный пункт Белая Гора — населенный пункт Зайцево, выпущено семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 09:05 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Центрально-городской район), выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Всего за сутки территорию ДНР обстреляли 44 раза.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов бывшей Донецкой области Украины, под контролем ДНР находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево, а также поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зайцево
горловка
донецкая народная республика
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в мире, зайцево, горловка, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол
09:49 04.09.2022 (обновлено: 10:43 04.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие заряжают реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град"
Украинские военнослужащие заряжают реактивную систему залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Украинские военнослужащие заряжают реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град"
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку, выпустив 18 снарядов калибра 152 миллиметра и семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:10 (совпадает с мск) — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Зайцево, выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра; 08:40 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Зайцево, выпущено восемь снарядов калибра 152 миллиметра; 09:00 — населенный пункт Белая Гора — населенный пункт Зайцево, выпущено семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 09:05 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Центрально-городской район), выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
Всего за сутки территорию ДНР обстреляли 44 раза.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов бывшей Донецкой области Украины, под контролем ДНР находится с 2014 года.
До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево, а также поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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