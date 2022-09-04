Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик"
Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик" за участие в сериале
© AP Photo / Charles Rex ArbogastБывший президент США Барак Обама
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Бывший президент США Барак Обама. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама получил премию американской телеакадемии "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик" за участие в качестве повествователя в документальном сериале "Наши великие национальные парки" (Our Great National Parks) от Netflix, сообщается на официальном сайте академии.
В категории "выдающийся рассказчик" помимо Обамы были представлены бывший американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар, британский телеведущий Дэвид Аттенборо, комик Уолтер Камау Белл и кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго.
Как отмечается в заявлении академии, экс-президент получил награду за повествование в первой серии под названием "Мир чудес" (A World of Wonder).
"Наши великие национальные парки" - сериал Netflix, состоящий из пяти серий, снятых в Чили, Кении, США и Индонезии. Как отмечается на официальном сайте Netflix, "рассказанный бывшим президентом Бараком Обамой, этот потрясающий документальный сериал повествует о некоторых из самых потрясающих национальных парков планеты".
Премия "Эмми" (Primetime Emmy) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства. В этом году состоится 74-я церемония вручения премии "Эмми", она пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе.
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