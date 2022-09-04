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Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик" - РИА Новости, 04.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220904/obama-1814324748.html
Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик"
Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик" - РИА Новости, 04.09.2022
Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик"
Бывший президент США Барак Обама получил премию американской телеакадемии "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик" за участие в качестве повествователя в... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T11:47
2022-09-04T11:47
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама получил премию американской телеакадемии "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик" за участие в качестве повествователя в документальном сериале "Наши великие национальные парки" (Our Great National Parks) от Netflix, сообщается на официальном сайте академии.В категории "выдающийся рассказчик" помимо Обамы были представлены бывший американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар, британский телеведущий Дэвид Аттенборо, комик Уолтер Камау Белл и кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго.Как отмечается в заявлении академии, экс-президент получил награду за повествование в первой серии под названием "Мир чудес" (A World of Wonder)."Наши великие национальные парки" - сериал Netflix, состоящий из пяти серий, снятых в Чили, Кении, США и Индонезии. Как отмечается на официальном сайте Netflix, "рассказанный бывшим президентом Бараком Обамой, этот потрясающий документальный сериал повествует о некоторых из самых потрясающих национальных парков планеты".Премия "Эмми" (Primetime Emmy) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства. В этом году состоится 74-я церемония вручения премии "Эмми", она пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе.
https://ria.ru/20220830/sorokina-1813238917.html
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барак обама, карим абдул-джаббар, кения, сша, чили, в мире
Культура, Барак Обама, Карим Абдул-Джаббар, Кения, США, Чили, В мире
11:47 04.09.2022
 
Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик"

Обама получил премию "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик" за участие в сериале

© AP Photo / Charles Rex ArbogastБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Бывший президент США Барак Обама. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама получил премию американской телеакадемии "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик" за участие в качестве повествователя в документальном сериале "Наши великие национальные парки" (Our Great National Parks) от Netflix, сообщается на официальном сайте академии.
В категории "выдающийся рассказчик" помимо Обамы были представлены бывший американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар, британский телеведущий Дэвид Аттенборо, комик Уолтер Камау Белл и кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго.
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"Наши великие национальные парки" - сериал Netflix, состоящий из пяти серий, снятых в Чили, Кении, США и Индонезии. Как отмечается на официальном сайте Netflix, "рассказанный бывшим президентом Бараком Обамой, этот потрясающий документальный сериал повествует о некоторых из самых потрясающих национальных парков планеты".
Премия "Эмми" (Primetime Emmy) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства. В этом году состоится 74-я церемония вручения премии "Эмми", она пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе.
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КультураБарак ОбамаКарим Абдул-ДжаббарКенияСШАЧилиВ мире
 
 
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