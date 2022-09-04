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Россия готовится к отмене глобалистского неофеодализма - РИА Новости, 04.09.2022
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Россия готовится к отмене глобалистского неофеодализма
Россия готовится к отмене глобалистского неофеодализма - РИА Новости, 04.09.2022
Россия готовится к отмене глобалистского неофеодализма
На встрече с финалистами и организаторами чемпионата цифрового искусства Artmasters — казалось бы, рутинное мероприятие, не сулящее никаких сенсаций — первый... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T08:00
2022-09-04T08:02
авторы
технологии
россия
всемирная торговая организация (вто)
франция
сергей кириенко
экономика
в мире
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На встрече с финалистами и организаторами чемпионата цифрового искусства Artmasters — казалось бы, рутинное мероприятие, не сулящее никаких сенсаций — первый замглавы АП России С. В. Кириенко внезапно высказался по предмету, который может стать архиболезненным для наших бывших западных партнеров. А именно: "Российское законодательство в области прав на интеллектуальную собственность в условиях вводимых против страны санкций все равно придется менять, у нас нет вариантов".Это прошло не слишком замеченным, а зря. Для западных интеллектуальных собственников, привыкших собирать с нашей страны обильную дань, это звучит как набат.Ведь речь идет далеко не только об авторских правах на книги, фильмы, а также песни и пляски. Хотя охранение таких прав бывает сопряжено с разными скандалами и сомнительными негоциями (то какой-то отечественный охранитель прав, вероятно, начитавшись Оссиана, приобрел себе романтический замок в Шотландии, то еще что-нибудь в этом роде), в общем и целом охранение изящной интеллектуальной собственности — это сущие мелочи.Куда серьезнее претензии на авторские права в области IT и других передовых технологий, в сфере биопродукции, например, на семена растений, в фармацевтике, в области знаний и наук, когда держатель прав готов собирать весомую дань даже с пользователей теоремы Пифагора.Это звучит анекдотом, но в ходе длительных переговоров о присоединении России к ВТО выяснилось, что передовой Запад совершенно не намерен шутки шутить. А намерен всерьез собирать оброк с наук, искусств и ремесел. И оброк чувствительный. Тем же, кого это не устраивает, было сказано: "Тогда и не мечтайте о великих благах, которые дает членство в ВТО". Поскольку о них страстно мечтали (как же нам без ВТО?), то готовы были угробить не только целые отрасли промышленности, но также самостоятельные знания и навыки — только по импорту и за чувствительную плату.По сути, предлагаемая модель, к счастью, не успевшая вполне реализоваться, больше напоминала не столько свободный обмен товарами и технологиями, сколько систему феодальных повинностей, в которой России была отведена роль мужика-плательщика.Из истории хозяйства известно, что пейзанину предписывалось молоть зерно только на мельнице сеньора за соответствующую плату. Если же мужик сооружал кустарную мельничку, ее должно было разрушить, взяв с мужика соответствующий штраф.Были и более впечатляющие примеры, как-то "соляная габель", налог на соль. В принципе, можно было добывать соль из морской воды, которая являлась соленой не потому, что сеньор или сам король ее своими трудами посолил, а потому, что она была такой от природы. Тем не менее, когда жители приморских областей получали соль путем выпаривания морской воды, сборщики налогов обходились с ними сурово. Доводы, что соль в море — Божия, не действовали.И, вероятно, предвосхищая будущие мнения о глобальной ВТО, во Франции при старом режиме распространялись лубочные картинки с надписью "À bas les impôts" ("Долой налоги"), изображавшие пейзанина в образе Лаокоона, удушаемого сборами. Пейзанин же рубил змей топором.Антифеодальные настроения имели место и в российском экспертном сообществе, но далее публицистических выступлений дело не шло. Начальство объясняло, что уж там феодализм или не феодализм, но глобализм довольно мстителен. В случае чего перекроют кислород и вообще удушат.Но сегодня репрессалии — которыми так пугали — случились сами собой, даже без нарушения законодательства об авторских правах. Что породило естественный вопрос: нужно ли и далее платить глобальному сеньору соляной, медикаментозный, компьютерный, патентный, etc. налоги, когда худшее уже и так произошло?Более того, отказ платить налоги будет для сеньора крайне чувствителен. Big Farma, Big Data и прочие "Биги" получают свои сверхприбыли именно за счет обложения интернационального потребителя, среди которых российский — не последний.Реально это уже и так началось явочным порядком. Власть стала откровенно смотреть сквозь пальцы на обход требований сеньора — после всех его грабительств странно было бы иначе, — но теперь, судя по выступлению С. В. Кириенко, речь может идти уже о форменном денонсировании обязательств, принятых в прошлую невозвратную эпоху."Если вы решили отменить Россию, отменяйте, но с чего вы решили, что отмененная Россия будет свято соблюдать неотменные обязательства насчет интеллектуальной собственности?"Конечно, проще сказать, чем сделать. Вокруг ВТО и законодательства об авторских правах кормилось и кормится немалое количество серьезных людей. Вряд ли они сдадут такой питательный пункт без боя.Кроме того, вместе с ВТО не выплеснуть бы и ребенка. Как указал Кириенко, "а вот как менять, чтобы не нарушить баланс внутри творческого сообщества, — давайте предложения". В самом деле — давать зеленый свет плагиаторам тоже ведь негоже.Однако процесс, кажется, пошел. Коли воевать, так по-военному.
https://ria.ru/20220819/prava-1810745714.html
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Максим Соколов
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авторы, технологии, россия, всемирная торговая организация (вто), франция, сергей кириенко, экономика, в мире
Авторы, Технологии, Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), Франция, Сергей Кириенко, Экономика, В мире
08:00 04.09.2022 (обновлено: 08:02 04.09.2022)
 

Россия готовится к отмене глобалистского неофеодализма

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкРоспатент
Роспатент - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Максим Соколов
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На встрече с финалистами и организаторами чемпионата цифрового искусства Artmasters — казалось бы, рутинное мероприятие, не сулящее никаких сенсаций — первый замглавы АП России С. В. Кириенко внезапно высказался по предмету, который может стать архиболезненным для наших бывших западных партнеров. А именно: "Российское законодательство в области прав на интеллектуальную собственность в условиях вводимых против страны санкций все равно придется менять, у нас нет вариантов".
Это прошло не слишком замеченным, а зря. Для западных интеллектуальных собственников, привыкших собирать с нашей страны обильную дань, это звучит как набат.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 13:54Культура
В Госдуму внесли проект о получении принудительной лицензии авторских прав
Ведь речь идет далеко не только об авторских правах на книги, фильмы, а также песни и пляски. Хотя охранение таких прав бывает сопряжено с разными скандалами и сомнительными негоциями (то какой-то отечественный охранитель прав, вероятно, начитавшись Оссиана, приобрел себе романтический замок в Шотландии, то еще что-нибудь в этом роде), в общем и целом охранение изящной интеллектуальной собственности — это сущие мелочи.
Куда серьезнее претензии на авторские права в области IT и других передовых технологий, в сфере биопродукции, например, на семена растений, в фармацевтике, в области знаний и наук, когда держатель прав готов собирать весомую дань даже с пользователей теоремы Пифагора.
Это звучит анекдотом, но в ходе длительных переговоров о присоединении России к ВТО выяснилось, что передовой Запад совершенно не намерен шутки шутить. А намерен всерьез собирать оброк с наук, искусств и ремесел. И оброк чувствительный. Тем же, кого это не устраивает, было сказано: "Тогда и не мечтайте о великих благах, которые дает членство в ВТО". Поскольку о них страстно мечтали (как же нам без ВТО?), то готовы были угробить не только целые отрасли промышленности, но также самостоятельные знания и навыки — только по импорту и за чувствительную плату.
По сути, предлагаемая модель, к счастью, не успевшая вполне реализоваться, больше напоминала не столько свободный обмен товарами и технологиями, сколько систему феодальных повинностей, в которой России была отведена роль мужика-плательщика.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 13:38
Путин заявил, что Запад выбросил принципы ВТО на помойку
Из истории хозяйства известно, что пейзанину предписывалось молоть зерно только на мельнице сеньора за соответствующую плату. Если же мужик сооружал кустарную мельничку, ее должно было разрушить, взяв с мужика соответствующий штраф.
Были и более впечатляющие примеры, как-то "соляная габель", налог на соль. В принципе, можно было добывать соль из морской воды, которая являлась соленой не потому, что сеньор или сам король ее своими трудами посолил, а потому, что она была такой от природы. Тем не менее, когда жители приморских областей получали соль путем выпаривания морской воды, сборщики налогов обходились с ними сурово. Доводы, что соль в море — Божия, не действовали.
И, вероятно, предвосхищая будущие мнения о глобальной ВТО, во Франции при старом режиме распространялись лубочные картинки с надписью "À bas les impôts" ("Долой налоги"), изображавшие пейзанина в образе Лаокоона, удушаемого сборами. Пейзанин же рубил змей топором.
Антифеодальные настроения имели место и в российском экспертном сообществе, но далее публицистических выступлений дело не шло. Начальство объясняло, что уж там феодализм или не феодализм, но глобализм довольно мстителен. В случае чего перекроют кислород и вообще удушат.
Но сегодня репрессалии — которыми так пугали — случились сами собой, даже без нарушения законодательства об авторских правах. Что породило естественный вопрос: нужно ли и далее платить глобальному сеньору соляной, медикаментозный, компьютерный, патентный, etc. налоги, когда худшее уже и так произошло?
Молодая пара на прогулке в Зарядье - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 08:00
Запад отчаялся понять загадочную русскую душу
Более того, отказ платить налоги будет для сеньора крайне чувствителен. Big Farma, Big Data и прочие "Биги" получают свои сверхприбыли именно за счет обложения интернационального потребителя, среди которых российский — не последний.
Реально это уже и так началось явочным порядком. Власть стала откровенно смотреть сквозь пальцы на обход требований сеньора — после всех его грабительств странно было бы иначе, — но теперь, судя по выступлению С. В. Кириенко, речь может идти уже о форменном денонсировании обязательств, принятых в прошлую невозвратную эпоху.
"Если вы решили отменить Россию, отменяйте, но с чего вы решили, что отмененная Россия будет свято соблюдать неотменные обязательства насчет интеллектуальной собственности?"
Конечно, проще сказать, чем сделать. Вокруг ВТО и законодательства об авторских правах кормилось и кормится немалое количество серьезных людей. Вряд ли они сдадут такой питательный пункт без боя.
Кроме того, вместе с ВТО не выплеснуть бы и ребенка. Как указал Кириенко, "а вот как менять, чтобы не нарушить баланс внутри творческого сообщества, — давайте предложения". В самом деле — давать зеленый свет плагиаторам тоже ведь негоже.
Однако процесс, кажется, пошел. Коли воевать, так по-военному.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 18:51
В США разрешили операции по защите интеллектуальной собственности в России
 
АвторыТехнологииРоссияВсемирная торговая организация (ВТО)ФранцияСергей КириенкоЭкономикаВ мире
 
 
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