https://ria.ru/20220904/neofeodalizm-1814252991.html

Россия готовится к отмене глобалистского неофеодализма

Россия готовится к отмене глобалистского неофеодализма - РИА Новости, 04.09.2022

Россия готовится к отмене глобалистского неофеодализма

На встрече с финалистами и организаторами чемпионата цифрового искусства Artmasters — казалось бы, рутинное мероприятие, не сулящее никаких сенсаций — первый... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T08:00

2022-09-04T08:00

2022-09-04T08:02

авторы

технологии

россия

всемирная торговая организация (вто)

франция

сергей кириенко

экономика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779452432_152:105:2814:1602_1920x0_80_0_0_3717dc54d487a3d5bb389085277448c3.jpg

На встрече с финалистами и организаторами чемпионата цифрового искусства Artmasters — казалось бы, рутинное мероприятие, не сулящее никаких сенсаций — первый замглавы АП России С. В. Кириенко внезапно высказался по предмету, который может стать архиболезненным для наших бывших западных партнеров. А именно: "Российское законодательство в области прав на интеллектуальную собственность в условиях вводимых против страны санкций все равно придется менять, у нас нет вариантов".Это прошло не слишком замеченным, а зря. Для западных интеллектуальных собственников, привыкших собирать с нашей страны обильную дань, это звучит как набат.Ведь речь идет далеко не только об авторских правах на книги, фильмы, а также песни и пляски. Хотя охранение таких прав бывает сопряжено с разными скандалами и сомнительными негоциями (то какой-то отечественный охранитель прав, вероятно, начитавшись Оссиана, приобрел себе романтический замок в Шотландии, то еще что-нибудь в этом роде), в общем и целом охранение изящной интеллектуальной собственности — это сущие мелочи.Куда серьезнее претензии на авторские права в области IT и других передовых технологий, в сфере биопродукции, например, на семена растений, в фармацевтике, в области знаний и наук, когда держатель прав готов собирать весомую дань даже с пользователей теоремы Пифагора.Это звучит анекдотом, но в ходе длительных переговоров о присоединении России к ВТО выяснилось, что передовой Запад совершенно не намерен шутки шутить. А намерен всерьез собирать оброк с наук, искусств и ремесел. И оброк чувствительный. Тем же, кого это не устраивает, было сказано: "Тогда и не мечтайте о великих благах, которые дает членство в ВТО". Поскольку о них страстно мечтали (как же нам без ВТО?), то готовы были угробить не только целые отрасли промышленности, но также самостоятельные знания и навыки — только по импорту и за чувствительную плату.По сути, предлагаемая модель, к счастью, не успевшая вполне реализоваться, больше напоминала не столько свободный обмен товарами и технологиями, сколько систему феодальных повинностей, в которой России была отведена роль мужика-плательщика.Из истории хозяйства известно, что пейзанину предписывалось молоть зерно только на мельнице сеньора за соответствующую плату. Если же мужик сооружал кустарную мельничку, ее должно было разрушить, взяв с мужика соответствующий штраф.Были и более впечатляющие примеры, как-то "соляная габель", налог на соль. В принципе, можно было добывать соль из морской воды, которая являлась соленой не потому, что сеньор или сам король ее своими трудами посолил, а потому, что она была такой от природы. Тем не менее, когда жители приморских областей получали соль путем выпаривания морской воды, сборщики налогов обходились с ними сурово. Доводы, что соль в море — Божия, не действовали.И, вероятно, предвосхищая будущие мнения о глобальной ВТО, во Франции при старом режиме распространялись лубочные картинки с надписью "À bas les impôts" ("Долой налоги"), изображавшие пейзанина в образе Лаокоона, удушаемого сборами. Пейзанин же рубил змей топором.Антифеодальные настроения имели место и в российском экспертном сообществе, но далее публицистических выступлений дело не шло. Начальство объясняло, что уж там феодализм или не феодализм, но глобализм довольно мстителен. В случае чего перекроют кислород и вообще удушат.Но сегодня репрессалии — которыми так пугали — случились сами собой, даже без нарушения законодательства об авторских правах. Что породило естественный вопрос: нужно ли и далее платить глобальному сеньору соляной, медикаментозный, компьютерный, патентный, etc. налоги, когда худшее уже и так произошло?Более того, отказ платить налоги будет для сеньора крайне чувствителен. Big Farma, Big Data и прочие "Биги" получают свои сверхприбыли именно за счет обложения интернационального потребителя, среди которых российский — не последний.Реально это уже и так началось явочным порядком. Власть стала откровенно смотреть сквозь пальцы на обход требований сеньора — после всех его грабительств странно было бы иначе, — но теперь, судя по выступлению С. В. Кириенко, речь может идти уже о форменном денонсировании обязательств, принятых в прошлую невозвратную эпоху."Если вы решили отменить Россию, отменяйте, но с чего вы решили, что отмененная Россия будет свято соблюдать неотменные обязательства насчет интеллектуальной собственности?"Конечно, проще сказать, чем сделать. Вокруг ВТО и законодательства об авторских правах кормилось и кормится немалое количество серьезных людей. Вряд ли они сдадут такой питательный пункт без боя.Кроме того, вместе с ВТО не выплеснуть бы и ребенка. Как указал Кириенко, "а вот как менять, чтобы не нарушить баланс внутри творческого сообщества, — давайте предложения". В самом деле — давать зеленый свет плагиаторам тоже ведь негоже.Однако процесс, кажется, пошел. Коли воевать, так по-военному.

https://ria.ru/20220819/prava-1810745714.html

https://ria.ru/20220801/vto-1806409125.html

https://ria.ru/20220806/dusha-1807616425.html

https://ria.ru/20220505/ssha-1787074917.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Соколов https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

Максим Соколов https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Соколов https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

авторы, технологии, россия, всемирная торговая организация (вто), франция, сергей кириенко, экономика, в мире