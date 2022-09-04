Рейтинг@Mail.ru
Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой промышленности - РИА Новости, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220904/neftyaniki-1814318482.html
Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой промышленности
Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой промышленности - РИА Новости, 04.09.2022
Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой промышленности
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил их профессионализм и... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:52
2022-09-04T10:52
экономика
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805433098_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_89076b9ff7432958913c2c32f9bcf568.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил их профессионализм и энергию, сообщается на сайте кабмина."В отрасли трудятся высококвалифицированные специалисты, люди сильные, энергичные, профессионалы своего дела. Благодаря вам нефтегазовый комплекс демонстрирует устойчивый рост, является надежным поставщиком углеводородов на внутреннем и внешнем рынках, обеспечивает энергетическую безопасность страны", - говорится в сообщении.Среди масштабных задач, стоящих перед нефтяниками и газовиками, Мишустин отметил расширение газификации регионов, реализацию проектов в нефтегазохимии, создание производства сжиженного природного газа, повышение спроса, поиск новых рынков сбыта. "Особое внимание уделять развитию транспортной инфраструктуры, строительству современных газо- и нефтепроводов, портовых мощностей и перевалочных баз, а также осуществлению экологического мониторинга, контролю за состоянием окружающей среды", - дополняется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220904/neft-1814310134.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805433098_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb608ad80d7a2697328958eb7c3a75d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
10:52 04.09.2022
 
Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой промышленности

Премьер Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой промышленности

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРаботник Московского нефтеперерабатывающего завода
Работник Московского нефтеперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Работник Московского нефтеперерабатывающего завода . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил их профессионализм и энергию, сообщается на сайте кабмина.
"В отрасли трудятся высококвалифицированные специалисты, люди сильные, энергичные, профессионалы своего дела. Благодаря вам нефтегазовый комплекс демонстрирует устойчивый рост, является надежным поставщиком углеводородов на внутреннем и внешнем рынках, обеспечивает энергетическую безопасность страны", - говорится в сообщении.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
09:35В России
Аналитик рассказал, насколько России хватит запасов нефти и газа
Среди масштабных задач, стоящих перед нефтяниками и газовиками, Мишустин отметил расширение газификации регионов, реализацию проектов в нефтегазохимии, создание производства сжиженного природного газа, повышение спроса, поиск новых рынков сбыта. "Особое внимание уделять развитию транспортной инфраструктуры, строительству современных газо- и нефтепроводов, портовых мощностей и перевалочных баз, а также осуществлению экологического мониторинга, контролю за состоянием окружающей среды", - дополняется в сообщении.
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала