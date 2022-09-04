https://ria.ru/20220904/neftyaniki-1814318482.html

Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой промышленности

Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой промышленности - РИА Новости, 04.09.2022

Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой промышленности

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил их профессионализм и... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T10:52

2022-09-04T10:52

2022-09-04T10:52

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил их профессионализм и энергию, сообщается на сайте кабмина."В отрасли трудятся высококвалифицированные специалисты, люди сильные, энергичные, профессионалы своего дела. Благодаря вам нефтегазовый комплекс демонстрирует устойчивый рост, является надежным поставщиком углеводородов на внутреннем и внешнем рынках, обеспечивает энергетическую безопасность страны", - говорится в сообщении.Среди масштабных задач, стоящих перед нефтяниками и газовиками, Мишустин отметил расширение газификации регионов, реализацию проектов в нефтегазохимии, создание производства сжиженного природного газа, повышение спроса, поиск новых рынков сбыта. "Особое внимание уделять развитию транспортной инфраструктуры, строительству современных газо- и нефтепроводов, портовых мощностей и перевалочных баз, а также осуществлению экологического мониторинга, контролю за состоянием окружающей среды", - дополняется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220904/neft-1814310134.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин