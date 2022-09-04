https://ria.ru/20220904/neftyaniki-1814318482.html
Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой промышленности
Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой промышленности - РИА Новости, 04.09.2022
Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой промышленности
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил их профессионализм и... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:52
2022-09-04T10:52
2022-09-04T10:52
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил их профессионализм и энергию, сообщается на сайте кабмина."В отрасли трудятся высококвалифицированные специалисты, люди сильные, энергичные, профессионалы своего дела. Благодаря вам нефтегазовый комплекс демонстрирует устойчивый рост, является надежным поставщиком углеводородов на внутреннем и внешнем рынках, обеспечивает энергетическую безопасность страны", - говорится в сообщении.Среди масштабных задач, стоящих перед нефтяниками и газовиками, Мишустин отметил расширение газификации регионов, реализацию проектов в нефтегазохимии, создание производства сжиженного природного газа, повышение спроса, поиск новых рынков сбыта. "Особое внимание уделять развитию транспортной инфраструктуры, строительству современных газо- и нефтепроводов, портовых мощностей и перевалочных баз, а также осуществлению экологического мониторинга, контролю за состоянием окружающей среды", - дополняется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220904/neft-1814310134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой промышленности
Премьер Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой промышленности
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил их профессионализм и энергию, сообщается
на сайте кабмина.
"В отрасли трудятся высококвалифицированные специалисты, люди сильные, энергичные, профессионалы своего дела. Благодаря вам нефтегазовый комплекс демонстрирует устойчивый рост, является надежным поставщиком углеводородов на внутреннем и внешнем рынках, обеспечивает энергетическую безопасность страны", - говорится в сообщении.
Среди масштабных задач, стоящих перед нефтяниками и газовиками, Мишустин отметил расширение газификации регионов, реализацию проектов в нефтегазохимии, создание производства сжиженного природного газа, повышение спроса, поиск новых рынков сбыта. "Особое внимание уделять развитию транспортной инфраструктуры, строительству современных газо- и нефтепроводов, портовых мощностей и перевалочных баз, а также осуществлению экологического мониторинга, контролю за состоянием окружающей среды", - дополняется в сообщении.