https://ria.ru/20220904/neftyanik-1814326010.html

Новак призвал российских нефтяников сплотиться для развития ТЭК

Новак призвал российских нефтяников сплотиться для развития ТЭК - РИА Новости, 04.09.2022

Новак призвал российских нефтяников сплотиться для развития ТЭК

Вице-премьер России Александр Новак поздравил нефтяников с профессиональным праздником и призвал их сплотиться и сообща преодолеть текущие вызовы для развития... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T11:58

2022-09-04T11:58

2022-09-04T11:58

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак поздравил нефтяников с профессиональным праздником и призвал их сплотиться и сообща преодолеть текущие вызовы для развития российского нефтегазового комплекса."Ваша профессия является одной из наиболее уважаемых и значимых для экономики нашей страны. Вы надежно обеспечиваете граждан и промышленность энергетическими ресурсами, причем не только в России, но и за рубежом", - сказал вице-премьер.Он подчеркнул, что Россия является лидером мирового рынка нефти и газа, располагает масштабной ресурсной базой, развитой инфраструктурой, высокими технологическими и научными компетенциями в отрасли. Говоря о развитии ТЭК, Новак отметил расширение производства сжиженного природного газа, применение газа в качестве моторного топлива, открытие новых нефтехимических предприятий, внедрение цифровых технологий и повышение экологичности производства.Особое внимание по поручению президента РФ уделяется газификации регионов страны, также отметил в своем выступлении Новак."Сегодня в условиях внешнего давления на экономику нашей страны, в том числе на нефтегазовый комплекс, особенно важно объединить наши усилия и компетенции. Сплотиться и сообща преодолеть текущие вызовы на пути к дальнейшему поступательному развитию отрасли. Уверен, у нас это обязательно получится. Благодарю всех работников и ветеранов отрасли за ваш труд, усердие и верность своему делу. Желаю благополучия, успеха и крепкого здоровья вам и вашим близким", - заключил он.

https://ria.ru/20220605/neft-1792619313.html

https://ria.ru/20220620/neftyaniki-1796652167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак