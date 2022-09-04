https://ria.ru/20220904/melitopol-1814375215.html
Мелитополь и несколько районов Запорожской области остались без света
Мелитополь и несколько районов Запорожской области остались без света - РИА Новости, 04.09.2022
Мелитополь и несколько районов Запорожской области остались без света
Город Мелитополь, Мелитопольский, Куйбышевский, Пологовский и часть Бердянского районов остались без электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T18:18
2022-09-04T18:18
2022-09-04T18:18
специальная военная операция на украине
мелитополь
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Город Мелитополь, Мелитопольский, Куйбышевский, Пологовский и часть Бердянского районов остались без электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он добавил, что энергетики выясняют причины произошедшего.
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мелитополь, запорожская область, в мире, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, В мире, Владимир Рогов
Мелитополь и несколько районов Запорожской области остались без света
Власти Запорожской области: Мелитополь и несколько районов региона остались без света