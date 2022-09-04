https://ria.ru/20220904/melitopol-1814375215.html

Мелитополь и несколько районов Запорожской области остались без света

Мелитополь и несколько районов Запорожской области остались без света - РИА Новости, 04.09.2022

Мелитополь и несколько районов Запорожской области остались без света

Город Мелитополь, Мелитопольский, Куйбышевский, Пологовский и часть Бердянского районов остались без электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T18:18

2022-09-04T18:18

2022-09-04T18:18

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

в мире

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Город Мелитополь, Мелитопольский, Куйбышевский, Пологовский и часть Бердянского районов остались без электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он добавил, что энергетики выясняют причины произошедшего.

https://ria.ru/20220901/energodar-1813672109.html

мелитополь

запорожская область

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мелитополь, запорожская область, в мире, владимир рогов