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Мелитополь и несколько районов Запорожской области остались без света - РИА Новости, 04.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/melitopol-1814375215.html
Мелитополь и несколько районов Запорожской области остались без света
Мелитополь и несколько районов Запорожской области остались без света - РИА Новости, 04.09.2022
Мелитополь и несколько районов Запорожской области остались без света
Город Мелитополь, Мелитопольский, Куйбышевский, Пологовский и часть Бердянского районов остались без электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T18:18
2022-09-04T18:18
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
в мире
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Город Мелитополь, Мелитопольский, Куйбышевский, Пологовский и часть Бердянского районов остались без электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он добавил, что энергетики выясняют причины произошедшего.
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мелитополь, запорожская область, в мире, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, В мире, Владимир Рогов
18:18 04.09.2022
 
Мелитополь и несколько районов Запорожской области остались без света

Власти Запорожской области: Мелитополь и несколько районов региона остались без света

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Мелитополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Город Мелитополь, Мелитопольский, Куйбышевский, Пологовский и часть Бердянского районов остались без электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Электричества нет в Мелитополе. Также Мелитопольский, Куйбышевский, Пологовский и часть Бердянского районов остались без электроснабжения", - сообщил Рогов.
Он добавил, что энергетики выясняют причины произошедшего.
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 11:50Специальная военная операция на Украине
Энергодар остался без электричества, в городе не работает мобильная связь
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьВ миреВладимир Рогов
 
 
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