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В Турции рассказали о лицемерии Европы в адрес России - РИА Новости, 04.09.2022
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В Турции рассказали о лицемерии Европы в адрес России
В Турции рассказали о лицемерии Европы в адрес России - РИА Новости, 04.09.2022
В Турции рассказали о лицемерии Европы в адрес России
Лицемерная Европа, восхваляющая первого президента СССР Михаила Горбачева за снятие "железного занавеса", отменив упрощенную выдачу виз гражданам России, сама... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T02:07
2022-09-04T02:07
в мире
россия
европа
евросоюз
украина
турция
шенгенская виза
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лицемерная Европа, восхваляющая первого президента СССР Михаила Горбачева за снятие "железного занавеса", отменив упрощенную выдачу виз гражданам России, сама опускает его, пишет турецкое издание Evrensel.Евросоюз, не сумевший запугать Россию санкционными мерами, принятыми после начала спецоперации на Украине, и, более того, сам понесший ущерб, как в случае с ценами на электроэнергию и топливо, пострадает похожим образом и от фактического запрета на выдачу виз, говорится в материале. Кроме того, Европа больше не является континентом, где каждый путешествует легко, даже в качестве туриста."ЕС не остается ничего, кроме как лицемерить, разглагольствуя о свободе передвижения", - резюмирует издание.Ранее главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. При этом Польша, страны Балтии и Финляндия намерены на следующей неделе продолжить обсуждать визовые санкции в отношении России.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения" к России. При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, европа, евросоюз, украина, турция, шенгенская виза
В мире, Россия, Европа, Евросоюз, Украина, Турция, Шенгенская виза
02:07 04.09.2022
 
В Турции рассказали о лицемерии Европы в адрес России

Evrensel: ЕС, затруднив выдачу виз россиянам, лицемерно опускает "железный занавес"

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации и шенгенские визы
Паспорт гражданина Российской Федерации и шенгенские визы - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации и шенгенские визы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лицемерная Европа, восхваляющая первого президента СССР Михаила Горбачева за снятие "железного занавеса", отменив упрощенную выдачу виз гражданам России, сама опускает его, пишет турецкое издание Evrensel.
"Те, кто еще вчера говорил, что у граждан СССР не было свободы передвижения, сегодня по политическим соображениям отнимают это право российских граждан", - отмечается в публикации.
Евросоюз, не сумевший запугать Россию санкционными мерами, принятыми после начала спецоперации на Украине, и, более того, сам понесший ущерб, как в случае с ценами на электроэнергию и топливо, пострадает похожим образом и от фактического запрета на выдачу виз, говорится в материале. Кроме того, Европа больше не является континентом, где каждый путешествует легко, даже в качестве туриста.
"ЕС не остается ничего, кроме как лицемерить, разглагольствуя о свободе передвижения", - резюмирует издание.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 10:10
Премьер Украины потребовал устроить "холодный душ" россиянам
Ранее главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. При этом Польша, страны Балтии и Финляндия намерены на следующей неделе продолжить обсуждать визовые санкции в отношении России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения" к России. При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияЕвропаЕвросоюзУкраинаТурцияШенгенская виза
 
 
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