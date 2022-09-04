https://ria.ru/20220904/kraken-1814347393.html
Российские военные поразили штаб украинского нацформирования "Кракен"
Российские военные поразили штаб украинского нацформирования "Кракен" - РИА Новости, 04.09.2022
Российские военные поразили штаб украинского нацформирования "Кракен"
Артиллерия и авиация России поразили четыре пункта управления украинских формирований, в том числе штаб националистического "Кракена", следует из сводки... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:37
2022-09-04T14:37
2022-09-04T14:37
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Артиллерия и авиация России поразили четыре пункта управления украинских формирований, в том числе штаб националистического "Кракена", следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе штаб националистического формирования "Кракен" в районе Харькова", - говорится в документе.Отмечается, что также поражены штаб 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки в ДНР, 65-й механизированной бригады в районе Никольского в Запорожской области, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника украинских военных в 189 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные поразили штаб украинского нацформирования "Кракен"
Минобороны: ВС России поразили штаб украинского нацформирования "Кракен" в районе Харькова