https://ria.ru/20220904/kraken-1814347393.html

Российские военные поразили штаб украинского нацформирования "Кракен"

Российские военные поразили штаб украинского нацформирования "Кракен" - РИА Новости, 04.09.2022

Российские военные поразили штаб украинского нацформирования "Кракен"

Артиллерия и авиация России поразили четыре пункта управления украинских формирований, в том числе штаб националистического "Кракена", следует из сводки... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:37

2022-09-04T14:37

2022-09-04T14:37

специальная военная операция на украине

украина

харьков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Артиллерия и авиация России поразили четыре пункта управления украинских формирований, в том числе штаб националистического "Кракена", следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе штаб националистического формирования "Кракен" в районе Харькова", - говорится в документе.Отмечается, что также поражены штаб 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки в ДНР, 65-й механизированной бригады в районе Никольского в Запорожской области, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника украинских военных в 189 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф