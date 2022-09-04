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Российские военные поразили штаб украинского нацформирования "Кракен" - РИА Новости, 04.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/kraken-1814347393.html
Российские военные поразили штаб украинского нацформирования "Кракен"
Российские военные поразили штаб украинского нацформирования "Кракен" - РИА Новости, 04.09.2022
Российские военные поразили штаб украинского нацформирования "Кракен"
Артиллерия и авиация России поразили четыре пункта управления украинских формирований, в том числе штаб националистического "Кракена", следует из сводки... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:37
2022-09-04T14:37
специальная военная операция на украине
украина
харьков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Артиллерия и авиация России поразили четыре пункта управления украинских формирований, в том числе штаб националистического "Кракена", следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе штаб националистического формирования "Кракен" в районе Харькова", - говорится в документе.Отмечается, что также поражены штаб 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки в ДНР, 65-й механизированной бригады в районе Никольского в Запорожской области, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника украинских военных в 189 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
14:37 04.09.2022
 
Российские военные поразили штаб украинского нацформирования "Кракен"

Минобороны: ВС России поразили штаб украинского нацформирования "Кракен" в районе Харькова

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация"
Самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Артиллерия и авиация России поразили четыре пункта управления украинских формирований, в том числе штаб националистического "Кракена", следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе штаб националистического формирования "Кракен" в районе Харькова", - говорится в документе.
Отмечается, что также поражены штаб 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки в ДНР, 65-й механизированной бригады в районе Никольского в Запорожской области, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника украинских военных в 189 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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