https://ria.ru/20220904/koronavirus-1814321025.html

В России за сутки госпитализировали 2239 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2239 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.09.2022

В России за сутки госпитализировали 2239 человек с COVID-19

Более 2,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, выздоровели за этот период почти 35,8 тысячи человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T11:06

2022-09-04T11:06

2022-09-04T11:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 2,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, выздоровели за этот период почти 35,8 тысячи человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."По состоянию на 4 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2239 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 41,8%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в восьми регионах, снижение - в 74, ситуация не изменилась в трех субъектах.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 35 732 человека, что на 5,9% больше в сравнении с 3 сентября."Выявлено 48 042 нового случая COVID-19. Умерло за сутки 87 человек", - также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220902/covid-19-1814046372.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество