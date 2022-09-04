https://ria.ru/20220904/koronavirus-1814321025.html
В России за сутки госпитализировали 2239 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2239 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.09.2022
В России за сутки госпитализировали 2239 человек с COVID-19
Более 2,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, выздоровели за этот период почти 35,8 тысячи человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T11:06
2022-09-04T11:06
2022-09-04T11:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 2,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, выздоровели за этот период почти 35,8 тысячи человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."По состоянию на 4 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2239 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 41,8%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в восьми регионах, снижение - в 74, ситуация не изменилась в трех субъектах.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 35 732 человека, что на 5,9% больше в сравнении с 3 сентября."Выявлено 48 042 нового случая COVID-19. Умерло за сутки 87 человек", - также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220902/covid-19-1814046372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия, Здоровье - Общество
11:06 04.09.2022 (обновлено: 11:10 04.09.2022)
В России за сутки госпитализировали 2239 человек с COVID-19
В России выявили 48 042 новых случая заражения коронавирусом