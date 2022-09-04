https://ria.ru/20220904/koroanvirus-1814322316.html
В Москве за сутки госпитализировали 239 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 239 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 239 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 4425 случаев COVID, умерли 33 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T11:18
2022-09-04T11:18
2022-09-04T11:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756493739_0:73:3083:1807_1920x0_80_0_0_2a7ca556d39d746b3cbc04c56c295f40.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 4425 случаев COVID, умерли 33 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 4425, госпитализировано - 239 человек, выздоровело - 5163 человека, 33 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 053 611 случаев коронавируса, выздоровели 2 826 890 человек, умерли 45 282 человека.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756493739_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_a210ef0de32d8bc2a9da779efec25a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 239 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 4425 новых случаев COVID-19