https://ria.ru/20220904/koroanvirus-1814322316.html

В Москве за сутки госпитализировали 239 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 239 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 239 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 4425 случаев COVID, умерли 33 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T11:18

2022-09-04T11:18

2022-09-04T11:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 4425 случаев COVID, умерли 33 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 4425, госпитализировано - 239 человек, выздоровело - 5163 человека, 33 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 053 611 случаев коронавируса, выздоровели 2 826 890 человек, умерли 45 282 человека.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва