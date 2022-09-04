https://ria.ru/20220904/kollayder-1814374593.html

Большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергокризиса в Европе

Большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергокризиса в Европе - РИА Новости, 04.09.2022

Большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергокризиса в Европе

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) не исключает приостановки работы Большого адронного коллайдера (БАК) из-за энергетического кризиса,... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T18:16

2022-09-04T18:16

2022-09-04T20:06

франция

швейцария

большой адронный коллайдер

в мире

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) не исключает приостановки работы Большого адронного коллайдера (БАК) из-за энергетического кризиса, сообщил глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде газете The Wall Street Journal.По его словам, организация разрабатывает план остановки некоторых ускорителей частиц и рассматривает вопрос, как можно остановить работу коллайдера.ЦЕРН стремится сохранить Большой адронный коллайдер в рабочем состоянии и избежать внезапного отключения, которое может вывести из строя оборудование стоимостью 4,4 миллиарда долларов, подчеркнул глава комиссии. Кроме того, организация уделит приоритетное внимание закрытию других ускорителей, что сократит общее потребление энергии на 25 процентов.Также идут переговоры с поставщиком электроэнергии — контролируемой правительством Франции компанией Electricite de France — о том, чтобы за день получить предупреждение о необходимости снизить потребление.Большой адронный коллайдер — ускоритель элементарных частиц, в частности протонов. Он находится на границе Франции и Швейцарии и работает с 2008 года. Длина большого кольца коллайдера — 26 659 метров.По прогнозам СМИ, оптовая цена электроэнергии во Франции и Германии в 2023 году достигнет рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1000 евро за мегаватт-час — это на 1000 процентов больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20220821/ekonomika-1810742233.html

https://ria.ru/20220811/gaz-1808706685.html

франция

швейцария

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, швейцария, большой адронный коллайдер, в мире