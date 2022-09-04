https://ria.ru/20220904/kishinev-1814328028.html

В Кишиневе митингующие требуют освободить задержанных членов партии "Шор"

В Кишиневе митингующие требуют освободить задержанных членов партии "Шор" - РИА Новости, 04.09.2022

В Кишиневе митингующие требуют освободить задержанных членов партии "Шор"

Сторонники и представители молдавской оппозиционной партии "Шор" пикетируют в воскресенье здание районного суда Кишинева, где рассматривается мера пресечения... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T12:15

2022-09-04T12:15

2022-09-04T12:34

в мире

марина таубер

майя санду

илан шор

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Сторонники и представители молдавской оппозиционной партии "Шор" пикетируют в воскресенье здание районного суда Кишинева, где рассматривается мера пресечения задержанным в пятницу двум представителям политсилы, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты призывают к отставке президента, премьера и всего правительства Молдавии, отпустить на свободу задержанных, включая вице-председателя политформирования Марину Таубер.Участники акции скандируют: "Свободу!", "Отставка!", "Долой Майю Санду!"."Политическое преследование оппозиции продолжается. Сегодня в суде рассматривается запрос прокуроров о продлении ареста наших двух коллег, задержанных в пятницу. Это показательное шоу, попытка запугать оппозицию. Власти боятся массовых протестов, поэтому таким репрессивным способом стараются обезглавить протестное движение", — сказал корреспонденту РИА Новости почетный председатель партии "Шор" Валерий Клименко.В пятницу Антикоррупционная прокуратура сообщила о задержании на 72 часа двух человек после обыска в одной из территориальных организаций оппозиционной "Шор".В этот же день сторонники и представители политсилы провели массовую акцию протеста с пикетом у администрации президента и здания Национального антикоррупционного центра.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Таубер депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.

https://ria.ru/20220901/moldaviya-1813671553.html

https://ria.ru/20220901/protest-1813873223.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, марина таубер, майя санду, илан шор, молдавия, кишинев