https://ria.ru/20220904/kishinev-1814328028.html
В Кишиневе митингующие требуют освободить задержанных членов партии "Шор"
В Кишиневе митингующие требуют освободить задержанных членов партии "Шор" - РИА Новости, 04.09.2022
В Кишиневе митингующие требуют освободить задержанных членов партии "Шор"
Сторонники и представители молдавской оппозиционной партии "Шор" пикетируют в воскресенье здание районного суда Кишинева, где рассматривается мера пресечения... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T12:15
2022-09-04T12:15
2022-09-04T12:34
в мире
марина таубер
майя санду
илан шор
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Сторонники и представители молдавской оппозиционной партии "Шор" пикетируют в воскресенье здание районного суда Кишинева, где рассматривается мера пресечения задержанным в пятницу двум представителям политсилы, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты призывают к отставке президента, премьера и всего правительства Молдавии, отпустить на свободу задержанных, включая вице-председателя политформирования Марину Таубер.Участники акции скандируют: "Свободу!", "Отставка!", "Долой Майю Санду!"."Политическое преследование оппозиции продолжается. Сегодня в суде рассматривается запрос прокуроров о продлении ареста наших двух коллег, задержанных в пятницу. Это показательное шоу, попытка запугать оппозицию. Власти боятся массовых протестов, поэтому таким репрессивным способом стараются обезглавить протестное движение", — сказал корреспонденту РИА Новости почетный председатель партии "Шор" Валерий Клименко.В пятницу Антикоррупционная прокуратура сообщила о задержании на 72 часа двух человек после обыска в одной из территориальных организаций оппозиционной "Шор".В этот же день сторонники и представители политсилы провели массовую акцию протеста с пикетом у администрации президента и здания Национального антикоррупционного центра.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Таубер депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.
https://ria.ru/20220901/moldaviya-1813671553.html
https://ria.ru/20220901/protest-1813873223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марина таубер, майя санду, илан шор, молдавия, кишинев
В мире, Марина Таубер, Майя Санду, Илан Шор, Молдавия, Кишинев
12:15 04.09.2022 (обновлено: 12:34 04.09.2022)
В Кишиневе митингующие требуют освободить задержанных членов партии "Шор"
Митингующие у здания суда в Кишиневе требуют освободить задержанных членов партии "Шор"
КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Сторонники и представители молдавской оппозиционной партии "Шор" пикетируют в воскресенье здание районного суда Кишинева, где рассматривается мера пресечения задержанным в пятницу двум представителям политсилы, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты призывают к отставке президента, премьера и всего правительства Молдавии
, отпустить на свободу задержанных, включая вице-председателя политформирования Марину Таубер
.
Участники акции скандируют: "Свободу!", "Отставка!", "Долой Майю Санду
!".
"Политическое преследование оппозиции продолжается. Сегодня в суде рассматривается запрос прокуроров о продлении ареста наших двух коллег, задержанных в пятницу. Это показательное шоу, попытка запугать оппозицию. Власти боятся массовых протестов, поэтому таким репрессивным способом стараются обезглавить протестное движение", — сказал корреспонденту РИА Новости почетный председатель партии "Шор" Валерий Клименко.
В пятницу Антикоррупционная прокуратура сообщила о задержании на 72 часа двух человек после обыска в одной из территориальных организаций оппозиционной "Шор".
В этот же день сторонники и представители политсилы провели массовую акцию протеста с пикетом у администрации президента и здания Национального антикоррупционного центра.
В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Таубер депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева
более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор
, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.