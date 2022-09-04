https://ria.ru/20220904/kherson-1814385888.html

В Херсоне восстановили электроснабжение и подачу воды

В Херсоне восстановили электроснабжение и подачу воды - РИА Новости, 04.09.2022

В Херсоне восстановили электроснабжение и подачу воды

В Херсоне восстановлены электроснабжение и подача воды, прерванные в результате повреждения электросетей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T19:50

2022-09-04T19:50

2022-09-04T20:06

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ХЕРСОН, 4 сен – РИА Новости. В Херсоне восстановлены электроснабжение и подача воды, прерванные в результате повреждения электросетей, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье во второй половине дня по причине аварии в Херсоне и нескольких районах области на несколько часов перестала поступать электроэнергия."Херсонские энергетики задействовали необходимые технические и трудовые ресурсы для решения временно возникших трудностей. Область без света пробыла не более 5 часов", - говорится в сообщении "Херсоноблэнерго".

https://ria.ru/20220904/kherson-1814322149.html

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Наталья Макарова

херсон, украина, вооруженные силы украины, в мире