https://ria.ru/20220904/kherson-1814385888.html
В Херсоне восстановили электроснабжение и подачу воды
В Херсоне восстановили электроснабжение и подачу воды - РИА Новости, 04.09.2022
В Херсоне восстановили электроснабжение и подачу воды
В Херсоне восстановлены электроснабжение и подача воды, прерванные в результате повреждения электросетей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T19:50
2022-09-04T19:50
2022-09-04T20:06
специальная военная операция на украине
херсон
украина
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 4 сен – РИА Новости. В Херсоне восстановлены электроснабжение и подача воды, прерванные в результате повреждения электросетей, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье во второй половине дня по причине аварии в Херсоне и нескольких районах области на несколько часов перестала поступать электроэнергия."Херсонские энергетики задействовали необходимые технические и трудовые ресурсы для решения временно возникших трудностей. Область без света пробыла не более 5 часов", - говорится в сообщении "Херсоноблэнерго".
https://ria.ru/20220904/kherson-1814322149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
19:50 04.09.2022 (обновлено: 20:06 04.09.2022)
В Херсоне восстановили электроснабжение и подачу воды
В Херсоне восстановили электроснабжение и подачу воды, прерванные из-за аварии