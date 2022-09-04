https://ria.ru/20220904/kherson-1814379318.html
Электроснабжение в Херсонской области восстановят в ближайшее время
Электроснабжение в Херсонской области восстановят в ближайшее время - РИА Новости, 04.09.2022
Электроснабжение в Херсонской области восстановят в ближайшее время
Херсон и районы области остались без электроснабжения, идет переподключение поврежденных электросетей, подача энергии возобновится в ближайшее время, сообщили в РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T18:57
2022-09-04T18:57
2022-09-04T18:59
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Херсон и районы области остались без электроснабжения, идет переподключение поврежденных электросетей, подача энергии возобновится в ближайшее время, сообщили в администрации региона.В ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение поврежденных электросетей для возобновления подачи электроэнергии, уточнили в ведомстве. Процедура переподключения займет не более часа.
https://ria.ru/20220830/kakhovka-1813207872.html
херсонская область
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , херсон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, В мире
18:57 04.09.2022 (обновлено: 18:59 04.09.2022)
Электроснабжение в Херсонской области восстановят в ближайшее время
Власти Херсонской области: электроснабжение в регионе восстановят в ближайшее время