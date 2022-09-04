https://ria.ru/20220904/kherson-1814379318.html

Электроснабжение в Херсонской области восстановят в ближайшее время

Электроснабжение в Херсонской области восстановят в ближайшее время - РИА Новости, 04.09.2022

Электроснабжение в Херсонской области восстановят в ближайшее время

Херсон и районы области остались без электроснабжения, идет переподключение поврежденных электросетей, подача энергии возобновится в ближайшее время, сообщили в РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T18:57

2022-09-04T18:57

2022-09-04T18:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Херсон и районы области остались без электроснабжения, идет переподключение поврежденных электросетей, подача энергии возобновится в ближайшее время, сообщили в администрации региона.В ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение поврежденных электросетей для возобновления подачи электроэнергии, уточнили в ведомстве. Процедура переподключения займет не более часа.

https://ria.ru/20220830/kakhovka-1813207872.html

херсонская область

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