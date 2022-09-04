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Электроснабжение в Херсонской области восстановят в ближайшее время - РИА Новости, 04.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Электроснабжение в Херсонской области восстановят в ближайшее время
Электроснабжение в Херсонской области восстановят в ближайшее время - РИА Новости, 04.09.2022
Электроснабжение в Херсонской области восстановят в ближайшее время
Херсон и районы области остались без электроснабжения, идет переподключение поврежденных электросетей, подача энергии возобновится в ближайшее время, сообщили в РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T18:57
2022-09-04T18:59
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Херсон и районы области остались без электроснабжения, идет переподключение поврежденных электросетей, подача энергии возобновится в ближайшее время, сообщили в администрации региона.В ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение поврежденных электросетей для возобновления подачи электроэнергии, уточнили в ведомстве. Процедура переподключения займет не более часа.
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херсонская область , херсон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, В мире
18:57 04.09.2022 (обновлено: 18:59 04.09.2022)
 
Электроснабжение в Херсонской области восстановят в ближайшее время

Власти Херсонской области: электроснабжение в регионе восстановят в ближайшее время

© РИА Новости / Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Херсон и районы области остались без электроснабжения, идет переподключение поврежденных электросетей, подача энергии возобновится в ближайшее время, сообщили в администрации региона.
"Специалисты Херсонского ГУП "Облэнерго" выполняют экстренные работы по восстановлению электроснабжения районов области и областного центра. Подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время", - говорится в сообщении администрации в Telegram.
В ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение поврежденных электросетей для возобновления подачи электроэнергии, уточнили в ведомстве. Процедура переподключения займет не более часа.
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 16:45Специальная военная операция на Украине
В Новой Каховке восстановили подачу электричества и водоснабжение
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонВ мире
 
 
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