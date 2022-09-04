https://ria.ru/20220904/kherson-1814372203.html

В нескольких районах Херсона отключили электричество

В нескольких районах Херсона отключили электричество - РИА Новости, 04.09.2022

В нескольких районах Херсона отключили электричество

В нескольких районах Херсона и области отключено электричество, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T17:48

2022-09-04T17:48

2022-09-04T17:52

в мире

херсон

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ХЕРСОН, 4 сен – РИА Новости. В нескольких районах Херсона и области отключено электричество, передает корреспондент РИА Новости.Также в течение дня наблюдались перебои с обеспечением интернетом, как по наземным линиям, так и по мобильной связи.ГУП Херсоноблэнерго сообщает, что отключение произошло по причине повреждения электросетей."Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение повреждённых электросетей для возобновления подачи электроэнергии", - сообщает ГУП Херсоноблэнерго.

https://radiosputnik.ria.ru/20220904/kherson-1814329730.html

херсон

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон