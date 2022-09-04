https://ria.ru/20220904/kherson-1814372203.html
В нескольких районах Херсона отключили электричество
В нескольких районах Херсона отключили электричество - РИА Новости, 04.09.2022
В нескольких районах Херсона отключили электричество
В нескольких районах Херсона и области отключено электричество, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T17:48
2022-09-04T17:48
2022-09-04T17:52
в мире
херсон
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ХЕРСОН, 4 сен – РИА Новости. В нескольких районах Херсона и области отключено электричество, передает корреспондент РИА Новости.Также в течение дня наблюдались перебои с обеспечением интернетом, как по наземным линиям, так и по мобильной связи.ГУП Херсоноблэнерго сообщает, что отключение произошло по причине повреждения электросетей."Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение повреждённых электросетей для возобновления подачи электроэнергии", - сообщает ГУП Херсоноблэнерго.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон
17:48 04.09.2022 (обновлено: 17:52 04.09.2022)
В нескольких районах Херсона отключили электричество
Несколько районов Херсона оказались обесточенными из-за повреждения электросетей
ХЕРСОН, 4 сен – РИА Новости. В нескольких районах Херсона и области отключено электричество, передает корреспондент РИА Новости.
Также в течение дня наблюдались перебои с обеспечением интернетом, как по наземным линиям, так и по мобильной связи.
ГУП Херсоноблэнерго сообщает, что отключение произошло по причине повреждения электросетей.
"Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение повреждённых электросетей для возобновления подачи электроэнергии", - сообщает ГУП Херсоноблэнерго.