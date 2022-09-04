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В нескольких районах Херсона отключили электричество - РИА Новости, 04.09.2022
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В нескольких районах Херсона отключили электричество
В нескольких районах Херсона отключили электричество - РИА Новости, 04.09.2022
В нескольких районах Херсона отключили электричество
В нескольких районах Херсона и области отключено электричество, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T17:48
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в мире
херсон
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ХЕРСОН, 4 сен – РИА Новости. В нескольких районах Херсона и области отключено электричество, передает корреспондент РИА Новости.Также в течение дня наблюдались перебои с обеспечением интернетом, как по наземным линиям, так и по мобильной связи.ГУП Херсоноблэнерго сообщает, что отключение произошло по причине повреждения электросетей."Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение повреждённых электросетей для возобновления подачи электроэнергии", - сообщает ГУП Херсоноблэнерго.
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Варвара Скокшина
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в мире, херсон
В мире, Херсон
17:48 04.09.2022 (обновлено: 17:52 04.09.2022)
 
В нескольких районах Херсона отключили электричество

Несколько районов Херсона оказались обесточенными из-за повреждения электросетей

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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ХЕРСОН, 4 сен – РИА Новости. В нескольких районах Херсона и области отключено электричество, передает корреспондент РИА Новости.
Также в течение дня наблюдались перебои с обеспечением интернетом, как по наземным линиям, так и по мобильной связи.
ГУП Херсоноблэнерго сообщает, что отключение произошло по причине повреждения электросетей.
"Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение повреждённых электросетей для возобновления подачи электроэнергии", - сообщает ГУП Херсоноблэнерго.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
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