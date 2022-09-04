ЕС осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа
ЕС осудил казнь в секторе Газа пятерых осужденных за сотрудничество с Израилем
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в медиабанкРазрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа
Разрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа. Архивное фото
ГАЗА, 4 сен - РИА Новости. Евросоюз осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа, заявил журналистам представитель ЕС в Палестине Свен Бургсдорф.
Ранее МВД палестинского анклава сообщило, что движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, в воскресенье привело в исполнение пять смертных приговоров осужденным за сотрудничество с Израилем и за убийство. Это было сделано без одобрения президента Палестины Махмуда Аббаса.
"Миссия ЕС очень обеспокоена казнью пятерых заключенных в секторе Газа. Это первый случай с 2016 года. ХАМАС должен соблюдать обязательства Палестины по международному праву и объявленный палестинской национальной администрацией мораторий на смертную казнь", - заявил Бургсдорф.
Он подчеркнул, что смертные казни не могут быть оправданы "ни при каких обстоятельствах".
5 августа, 18:23ХАМАС возложил ответственность за эскалацию в Газе на Израиль