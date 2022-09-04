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ЕС осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа

ЕС осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа - РИА Новости, 04.09.2022

ЕС осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа

Евросоюз осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа, заявил журналистам представитель ЕС в Палестине Свен Бургсдорф. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T21:14

2022-09-04T21:14

2022-09-04T21:14

в мире

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евросоюз

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ГАЗА, 4 сен - РИА Новости. Евросоюз осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа, заявил журналистам представитель ЕС в Палестине Свен Бургсдорф.Ранее МВД палестинского анклава сообщило, что движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, в воскресенье привело в исполнение пять смертных приговоров осужденным за сотрудничество с Израилем и за убийство. Это было сделано без одобрения президента Палестины Махмуда Аббаса.Он подчеркнул, что смертные казни не могут быть оправданы "ни при каких обстоятельствах".

https://ria.ru/20220805/gaza-1807615339.html

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в мире, израиль, евросоюз, палестина, хамас, махмуд аббас