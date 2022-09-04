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ЕС осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа - РИА Новости, 04.09.2022
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ЕС осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа
ЕС осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа - РИА Новости, 04.09.2022
ЕС осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа
Евросоюз осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа, заявил журналистам представитель ЕС в Палестине Свен Бургсдорф. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T21:14
2022-09-04T21:14
в мире
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евросоюз
палестина
хамас
махмуд аббас
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ГАЗА, 4 сен - РИА Новости. Евросоюз осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа, заявил журналистам представитель ЕС в Палестине Свен Бургсдорф.Ранее МВД палестинского анклава сообщило, что движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, в воскресенье привело в исполнение пять смертных приговоров осужденным за сотрудничество с Израилем и за убийство. Это было сделано без одобрения президента Палестины Махмуда Аббаса.Он подчеркнул, что смертные казни не могут быть оправданы "ни при каких обстоятельствах".
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в мире, израиль, евросоюз, палестина, хамас, махмуд аббас
В мире, Израиль, Евросоюз, Палестина, Хамас, Махмуд Аббас
21:14 04.09.2022
 
ЕС осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа

ЕС осудил казнь в секторе Газа пятерых осужденных за сотрудничество с Израилем

© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в медиабанкРазрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа
Разрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Ахмед Закот
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Разрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 4 сен - РИА Новости. Евросоюз осудил приведение в исполнение смертных приговоров в секторе Газа, заявил журналистам представитель ЕС в Палестине Свен Бургсдорф.
Ранее МВД палестинского анклава сообщило, что движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, в воскресенье привело в исполнение пять смертных приговоров осужденным за сотрудничество с Израилем и за убийство. Это было сделано без одобрения президента Палестины Махмуда Аббаса.
"Миссия ЕС очень обеспокоена казнью пятерых заключенных в секторе Газа. Это первый случай с 2016 года. ХАМАС должен соблюдать обязательства Палестины по международному праву и объявленный палестинской национальной администрацией мораторий на смертную казнь", - заявил Бургсдорф.
Он подчеркнул, что смертные казни не могут быть оправданы "ни при каких обстоятельствах".
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