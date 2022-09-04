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Ростуризм держит под контролем ситуацию с туристами на Камчатке - РИА Новости, 04.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220904/kamchatka-1814330942.html
Ростуризм держит под контролем ситуацию с туристами на Камчатке
Ростуризм держит под контролем ситуацию с туристами на Камчатке - РИА Новости, 04.09.2022
Ростуризм держит под контролем ситуацию с туристами на Камчатке
Ростуризм держит на контроле ситуацию с группой туристов, попавших в чрезвычайную ситуацию на камчатском вулкане, работает круглосуточная горячая линия,... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T12:40
2022-09-04T12:44
туризм
происшествия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
камчатский край
новости - туризм
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ростуризм держит на контроле ситуацию с группой туристов, попавших в чрезвычайную ситуацию на камчатском вулкане, работает круглосуточная горячая линия, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал и находился без сознания. Гид сломал ногу. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек. В воскресенье вертолет со спасателями из-за штормового ветра не смог сесть на вулкане, хотя совершил две попытки."Ростуризм держит ситуацию на контроле и находится на постоянной оперативной связи с руководством региона. В настоящее время в районе вулкана Ключевский ведется поисково-спасательная операция", - написала Догузова в своем канале в Telegram."Для родственников туристов организована круглосуточная горячая линия по номеру телефона: 8 (4152) 30-10-99", - добавила глава Ростуризма.
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происшествия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), камчатский край, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Камчатский край, Новости - Туризм
12:40 04.09.2022 (обновлено: 12:44 04.09.2022)
 
Ростуризм держит под контролем ситуацию с туристами на Камчатке

Глава Ростуризма Догузова: ведомство держит под контролем ситуацию с туристами на Камчатке

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ростуризм держит на контроле ситуацию с группой туристов, попавших в чрезвычайную ситуацию на камчатском вулкане, работает круглосуточная горячая линия, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал и находился без сознания. Гид сломал ногу. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек. В воскресенье вертолет со спасателями из-за штормового ветра не смог сесть на вулкане, хотя совершил две попытки.
"Ростуризм держит ситуацию на контроле и находится на постоянной оперативной связи с руководством региона. В настоящее время в районе вулкана Ключевский ведется поисково-спасательная операция", - написала Догузова в своем канале в Telegram.
"Для родственников туристов организована круглосуточная горячая линия по номеру телефона: 8 (4152) 30-10-99", - добавила глава Ростуризма.
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 12:41Туризм
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