https://ria.ru/20220904/kamchatka-1814330942.html

Ростуризм держит под контролем ситуацию с туристами на Камчатке

Ростуризм держит под контролем ситуацию с туристами на Камчатке - РИА Новости, 04.09.2022

Ростуризм держит под контролем ситуацию с туристами на Камчатке

Ростуризм держит на контроле ситуацию с группой туристов, попавших в чрезвычайную ситуацию на камчатском вулкане, работает круглосуточная горячая линия,... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T12:40

2022-09-04T12:40

2022-09-04T12:44

туризм

происшествия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

камчатский край

новости - туризм

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ростуризм держит на контроле ситуацию с группой туристов, попавших в чрезвычайную ситуацию на камчатском вулкане, работает круглосуточная горячая линия, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал и находился без сознания. Гид сломал ногу. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек. В воскресенье вертолет со спасателями из-за штормового ветра не смог сесть на вулкане, хотя совершил две попытки."Ростуризм держит ситуацию на контроле и находится на постоянной оперативной связи с руководством региона. В настоящее время в районе вулкана Ключевский ведется поисково-спасательная операция", - написала Догузова в своем канале в Telegram."Для родственников туристов организована круглосуточная горячая линия по номеру телефона: 8 (4152) 30-10-99", - добавила глава Ростуризма.

https://ria.ru/20220903/spasateli-1814207954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), камчатский край, новости - туризм