https://ria.ru/20220904/kadyrov-1814405465.html

В Кремле прокомментировали слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни

В Кремле прокомментировали слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни - РИА Новости, 05.09.2022

В Кремле прокомментировали слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает руководить регионом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-04T23:10

2022-09-04T23:10

2022-09-05T02:19

политика

рамзан кадыров

дмитрий песков

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает руководить регионом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы видели эти сообщения. Скажем так, если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались. По крайней мере мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой", — сказал представитель Кремля.Накануне Кадыров опубликовал в Telegram видеообращение, в котором заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни, который занимает уже 15 лет, и "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск".Он добавил, что уже думает над тем, как уйти вовремя, пока "не меня выгнали".На выборах главы Чеченской Республики, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Кадыров набрал 99,7 процента голосов избирателей.

https://ria.ru/20220826/kadyrov-1812336248.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный отпуск и длинный отпуск" 2022-09-04T23:10 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, рамзан кадыров, дмитрий песков, чеченская республика (чечня)