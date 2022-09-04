https://ria.ru/20220904/kadyrov-1814405465.html
В Кремле прокомментировали слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни
В Кремле прокомментировали слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни - РИА Новости, 05.09.2022
В Кремле прокомментировали слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает руководить регионом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-04T23:10
2022-09-04T23:10
2022-09-05T02:19
политика
рамзан кадыров
дмитрий песков
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает руководить регионом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы видели эти сообщения. Скажем так, если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались. По крайней мере мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой", — сказал представитель Кремля.Накануне Кадыров опубликовал в Telegram видеообращение, в котором заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни, который занимает уже 15 лет, и "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск".Он добавил, что уже думает над тем, как уйти вовремя, пока "не меня выгнали".На выборах главы Чеченской Республики, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Кадыров набрал 99,7 процента голосов избирателей.
https://ria.ru/20220826/kadyrov-1812336248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни
Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный отпуск и длинный отпуск"
2022-09-04T23:10
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PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, рамзан кадыров, дмитрий песков, чеченская республика (чечня)
Политика, Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков, Чеченская республика (Чечня)
23:10 04.09.2022 (обновлено: 02:19 05.09.2022)
В Кремле прокомментировали слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни
Песков сообщил, что слова главы Чечни Кадырова об отставке "пока не материализовались"
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает руководить регионом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы видели эти сообщения. Скажем так, если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались. По крайней мере мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой", — сказал представитель Кремля.
Накануне Кадыров опубликовал в Telegram видеообращение, в котором заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни, который занимает уже 15 лет, и "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск".
Он добавил, что уже думает над тем, как уйти вовремя, пока "не меня выгнали".
На выборах главы Чеченской Республики, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Кадыров набрал 99,7 процента голосов избирателей.