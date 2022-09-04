14:33 04.09.2022 (обновлено: 14:53 04.09.2022)
Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР
Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в нескольких районах ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБоец полка полиции специального назначения имени Кадырова
Боец полка полиции специального назначения имени Кадырова. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 4 сен — РИА Новости. Отряд специального назначения "Ахмат" и второй корпус Луганской Народной Республики начали масштабное наступление в Донецкой Народной Республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска. Пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции", — говорится в публикации.
Кадыров отметил, что зачистить осталось "около 60 километров территории".
Кроме того, глава Чечни со ссылкой на командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова сообщил, что украинские подразделения несут огромные потери как в живой силе, так и в технике. И если ВСУ пытались начать контрнаступление на фоне тактической паузы союзных войск, то теперь им остается только думать о спасении, заключил Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.