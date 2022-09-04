https://ria.ru/20220904/kadyrov-1814346382.html

Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР

Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР - РИА Новости, 04.09.2022

Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР

Отряд специального назначения "Ахмат" и второй корпус Луганской Народной Республики начали масштабное наступление в Донецкой Народной Республике, сообщил глава... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:33

2022-09-04T14:33

2022-09-04T14:53

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

луганская народная республика

донецкая народная республика

соледар

в мире

днр

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ГРОЗНЫЙ, 4 сен — РИА Новости. Отряд специального назначения "Ахмат" и второй корпус Луганской Народной Республики начали масштабное наступление в Донецкой Народной Республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска. Пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции", — говорится в публикации.Кадыров отметил, что зачистить осталось "около 60 километров территории".Кроме того, глава Чечни со ссылкой на командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова сообщил, что украинские подразделения несут огромные потери как в живой силе, так и в технике. И если ВСУ пытались начать контрнаступление на фоне тактической паузы союзных войск, то теперь им остается только думать о спасении, заключил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220903/polk-1814221056.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

соледар

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Варвара Скокшина

апты алаудинов, луганская народная республика, донецкая народная республика, соледар, в мире, днр