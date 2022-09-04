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Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР - РИА Новости, 04.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/kadyrov-1814346382.html
Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР
Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР - РИА Новости, 04.09.2022
Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР
Отряд специального назначения "Ахмат" и второй корпус Луганской Народной Республики начали масштабное наступление в Донецкой Народной Республике, сообщил глава... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:33
2022-09-04T14:53
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
луганская народная республика
донецкая народная республика
соледар
в мире
днр
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ГРОЗНЫЙ, 4 сен — РИА Новости. Отряд специального назначения "Ахмат" и второй корпус Луганской Народной Республики начали масштабное наступление в Донецкой Народной Республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска. Пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции", — говорится в публикации.Кадыров отметил, что зачистить осталось "около 60 километров территории".Кроме того, глава Чечни со ссылкой на командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова сообщил, что украинские подразделения несут огромные потери как в живой силе, так и в технике. И если ВСУ пытались начать контрнаступление на фоне тактической паузы союзных войск, то теперь им остается только думать о спасении, заключил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220903/polk-1814221056.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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апты алаудинов, луганская народная республика, донецкая народная республика, соледар, в мире, днр
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Соледар, В мире, ДНР
14:33 04.09.2022 (обновлено: 14:53 04.09.2022)
 
Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР

Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в нескольких районах ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБоец полка полиции специального назначения имени Кадырова
Боец полка полиции специального назначения имени Кадырова - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Боец полка полиции специального назначения имени Кадырова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 4 сен — РИА Новости. Отряд специального назначения "Ахмат" и второй корпус Луганской Народной Республики начали масштабное наступление в Донецкой Народной Республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска. Пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции", — говорится в публикации.
Кадыров отметил, что зачистить осталось "около 60 километров территории".
Кроме того, глава Чечни со ссылкой на командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова сообщил, что украинские подразделения несут огромные потери как в живой силе, так и в технике. И если ВСУ пытались начать контрнаступление на фоне тактической паузы союзных войск, то теперь им остается только думать о спасении, заключил Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 14:14
Кадыров заявил о завершении формирования мотострелкового полка в Чечне
 
Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСоледарВ миреДНР
 
 
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