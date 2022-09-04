https://ria.ru/20220904/izrail-1814354267.html

При обстреле автобуса в Израиле был тяжело ранен военный

При обстреле автобуса в Израиле был тяжело ранен военный - РИА Новости, 04.09.2022

При обстреле автобуса в Израиле был тяжело ранен военный

Один военнослужащий получил тяжелые ранения, еще пятеро солдат и один мирный житель ранены легко при обстреле автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T15:31

2022-09-04T15:31

2022-09-04T15:31

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армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Один военнослужащий получил тяжелые ранения, еще пятеро солдат и один мирный житель ранены легко при обстреле автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины в Израиле, сообщила пресс-служба армии еврейского государства.Ранее днем экстренные службы и СМИ сообщили о четырех раненых при обстреле неизвестными автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины в Израиле. На место прибыли крупные силы полиции, которые начали поиск нападавших. Вскоре полиция сообщила о задержании по горячим следам двоих подозреваемых в обстреле."Первоначальное расследование показало, что это была стрельба, во время которой вооруженные террористы обстреляли автобус, серьезно ранив солдата ЦАХАЛ, и легко ранив еще пятерых солдат и одного мирного жителя", - говорится в сообщении военных. Отмечается, что раненые военнослужащие и мирный житель доставлены в госпиталь для оказания первой помощи. Для эвакуации тяжелораненого был задействован вертолет, отмечают СМИ.

https://ria.ru/20220902/izrail-1813951592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, армия обороны израиля