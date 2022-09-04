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При обстреле автобуса в Израиле был тяжело ранен военный - РИА Новости, 04.09.2022
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При обстреле автобуса в Израиле был тяжело ранен военный
При обстреле автобуса в Израиле был тяжело ранен военный - РИА Новости, 04.09.2022
При обстреле автобуса в Израиле был тяжело ранен военный
Один военнослужащий получил тяжелые ранения, еще пятеро солдат и один мирный житель ранены легко при обстреле автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T15:31
2022-09-04T15:31
в мире
израиль
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Один военнослужащий получил тяжелые ранения, еще пятеро солдат и один мирный житель ранены легко при обстреле автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины в Израиле, сообщила пресс-служба армии еврейского государства.Ранее днем экстренные службы и СМИ сообщили о четырех раненых при обстреле неизвестными автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины в Израиле. На место прибыли крупные силы полиции, которые начали поиск нападавших. Вскоре полиция сообщила о задержании по горячим следам двоих подозреваемых в обстреле."Первоначальное расследование показало, что это была стрельба, во время которой вооруженные террористы обстреляли автобус, серьезно ранив солдата ЦАХАЛ, и легко ранив еще пятерых солдат и одного мирного жителя", - говорится в сообщении военных. Отмечается, что раненые военнослужащие и мирный житель доставлены в госпиталь для оказания первой помощи. Для эвакуации тяжелораненого был задействован вертолет, отмечают СМИ.
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в мире, израиль, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля
15:31 04.09.2022
 
При обстреле автобуса в Израиле был тяжело ранен военный

При обстреле автобуса в Израиле был тяжело ранен военный, шестеро легко пострадали

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Один военнослужащий получил тяжелые ранения, еще пятеро солдат и один мирный житель ранены легко при обстреле автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины в Израиле, сообщила пресс-служба армии еврейского государства.
Ранее днем экстренные службы и СМИ сообщили о четырех раненых при обстреле неизвестными автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины в Израиле. На место прибыли крупные силы полиции, которые начали поиск нападавших. Вскоре полиция сообщила о задержании по горячим следам двоих подозреваемых в обстреле.
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Армия Израиля задержала троих подозреваемых в терроризме на Западном берегу
"Первоначальное расследование показало, что это была стрельба, во время которой вооруженные террористы обстреляли автобус, серьезно ранив солдата ЦАХАЛ, и легко ранив еще пятерых солдат и одного мирного жителя", - говорится в сообщении военных. Отмечается, что раненые военнослужащие и мирный житель доставлены в госпиталь для оказания первой помощи. Для эвакуации тяжелораненого был задействован вертолет, отмечают СМИ.
 
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