https://ria.ru/20220904/izrail-1814354267.html
При обстреле автобуса в Израиле был тяжело ранен военный
При обстреле автобуса в Израиле был тяжело ранен военный - РИА Новости, 04.09.2022
При обстреле автобуса в Израиле был тяжело ранен военный
Один военнослужащий получил тяжелые ранения, еще пятеро солдат и один мирный житель ранены легко при обстреле автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T15:31
2022-09-04T15:31
2022-09-04T15:31
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Один военнослужащий получил тяжелые ранения, еще пятеро солдат и один мирный житель ранены легко при обстреле автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины в Израиле, сообщила пресс-служба армии еврейского государства.Ранее днем экстренные службы и СМИ сообщили о четырех раненых при обстреле неизвестными автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины в Израиле. На место прибыли крупные силы полиции, которые начали поиск нападавших. Вскоре полиция сообщила о задержании по горячим следам двоих подозреваемых в обстреле."Первоначальное расследование показало, что это была стрельба, во время которой вооруженные террористы обстреляли автобус, серьезно ранив солдата ЦАХАЛ, и легко ранив еще пятерых солдат и одного мирного жителя", - говорится в сообщении военных. Отмечается, что раненые военнослужащие и мирный житель доставлены в госпиталь для оказания первой помощи. Для эвакуации тяжелораненого был задействован вертолет, отмечают СМИ.
https://ria.ru/20220902/izrail-1813951592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля
При обстреле автобуса в Израиле был тяжело ранен военный
При обстреле автобуса в Израиле был тяжело ранен военный, шестеро легко пострадали