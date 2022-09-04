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В Израиле пострадали четыре человека при обстреле автобуса с пассажирами - РИА Новости, 04.09.2022
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В Израиле пострадали четыре человека при обстреле автобуса с пассажирами
В Израиле пострадали четыре человека при обстреле автобуса с пассажирами - РИА Новости, 04.09.2022
В Израиле пострадали четыре человека при обстреле автобуса с пассажирами
Четыре человека получили ранения при обстреле неизвестными автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины в Израиле, сообщают в воскресенье днем экстренные... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T13:29
2022-09-04T13:29
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Четыре человека получили ранения при обстреле неизвестными автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины в Израиле, сообщают в воскресенье днем экстренные службы и СМИ."Получено сообщение об инциденте со стрельбой в районе Иорданской долины", - сообщила пресс-служба армии. Согласно информации поисково-спасательной службы "ЗАКА", медики оказывают помощь нескольким пострадавшим. По данным СМИ, речь идет о двух раненых в состоянии от средней тяжести до тяжелого и двух легкораненых.На место прибыли крупные силы полиции. Ведется поиск нападавших, по предварительным данным, стрельба могла вестись из проезжавшей мимо машины.
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в мире, израиль
В мире, Израиль
13:29 04.09.2022
 
В Израиле пострадали четыре человека при обстреле автобуса с пассажирами

При обстреле автобуса в районе Иорданской долины в Израиле пострадали четыре человека

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Четыре человека получили ранения при обстреле неизвестными автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины в Израиле, сообщают в воскресенье днем экстренные службы и СМИ.
"Получено сообщение об инциденте со стрельбой в районе Иорданской долины", - сообщила пресс-служба армии. Согласно информации поисково-спасательной службы "ЗАКА", медики оказывают помощь нескольким пострадавшим. По данным СМИ, речь идет о двух раненых в состоянии от средней тяжести до тяжелого и двух легкораненых.
На место прибыли крупные силы полиции. Ведется поиск нападавших, по предварительным данным, стрельба могла вестись из проезжавшей мимо машины.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
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Израиль начал трехдневные военные учения в районе ливанской границы
 
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