https://ria.ru/20220904/izrail-1814338432.html
В Израиле пострадали четыре человека при обстреле автобуса с пассажирами
В Израиле пострадали четыре человека при обстреле автобуса с пассажирами - РИА Новости, 04.09.2022
В Израиле пострадали четыре человека при обстреле автобуса с пассажирами
Четыре человека получили ранения при обстреле неизвестными автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины в Израиле, сообщают в воскресенье днем экстренные... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T13:29
2022-09-04T13:29
2022-09-04T13:29
в мире
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_0:81:1601:981_1920x0_80_0_0_ede90347bf06700b283425bc2db6e9ec.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Четыре человека получили ранения при обстреле неизвестными автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины в Израиле, сообщают в воскресенье днем экстренные службы и СМИ."Получено сообщение об инциденте со стрельбой в районе Иорданской долины", - сообщила пресс-служба армии. Согласно информации поисково-спасательной службы "ЗАКА", медики оказывают помощь нескольким пострадавшим. По данным СМИ, речь идет о двух раненых в состоянии от средней тяжести до тяжелого и двух легкораненых.На место прибыли крупные силы полиции. Ведется поиск нападавших, по предварительным данным, стрельба могла вестись из проезжавшей мимо машины.
https://ria.ru/20220904/ucheniya-1814337861.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_92:0:1508:1062_1920x0_80_0_0_9c80e5d775041bce1f3c9f3c723c8b6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
В Израиле пострадали четыре человека при обстреле автобуса с пассажирами
При обстреле автобуса в районе Иорданской долины в Израиле пострадали четыре человека
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Четыре человека получили ранения при обстреле неизвестными автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины в Израиле, сообщают в воскресенье днем экстренные службы и СМИ.
"Получено сообщение об инциденте со стрельбой в районе Иорданской долины", - сообщила пресс-служба армии. Согласно информации поисково-спасательной службы "ЗАКА", медики оказывают помощь нескольким пострадавшим. По данным СМИ, речь идет о двух раненых в состоянии от средней тяжести до тяжелого и двух легкораненых.
На место прибыли крупные силы полиции. Ведется поиск нападавших, по предварительным данным, стрельба могла вестись из проезжавшей мимо машины.