https://ria.ru/20220904/izrail-1814338432.html

В Израиле пострадали четыре человека при обстреле автобуса с пассажирами

В Израиле пострадали четыре человека при обстреле автобуса с пассажирами - РИА Новости, 04.09.2022

В Израиле пострадали четыре человека при обстреле автобуса с пассажирами

Четыре человека получили ранения при обстреле неизвестными автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины в Израиле, сообщают в воскресенье днем экстренные... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T13:29

2022-09-04T13:29

2022-09-04T13:29

в мире

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Четыре человека получили ранения при обстреле неизвестными автобуса с пассажирами в районе Иорданской долины в Израиле, сообщают в воскресенье днем экстренные службы и СМИ."Получено сообщение об инциденте со стрельбой в районе Иорданской долины", - сообщила пресс-служба армии. Согласно информации поисково-спасательной службы "ЗАКА", медики оказывают помощь нескольким пострадавшим. По данным СМИ, речь идет о двух раненых в состоянии от средней тяжести до тяжелого и двух легкораненых.На место прибыли крупные силы полиции. Ведется поиск нападавших, по предварительным данным, стрельба могла вестись из проезжавшей мимо машины.

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израиль

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль