Минкульт Грузии отрицает причастность к отмене концертов Галкина и Меладзе
Минкульт Грузии отрицает причастность к отмене концертов Галкина и Меладзе в Тбилиси
Максим Галкин. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Министерство культуры Грузии сообщило, что не имеет никакого отношения к отмене концертов Максима Галкина и других российских артистов в Тбилиси, заявление приводит грузинский Первый канал.
Сервис продажи билетов Biletebi.ge ранее сообщил об отмене концертов Галкина, Валерия Меладзе и группы "Машина времени" в Тбилиси. Формальной причиной отмены указывалось начало ремонтных работ в концертном зале, но в открытом письме сервиса к министерству культуры утверждалось, что "очевидно, это произошло в политическом контексте", поскольку ситуация касается артистов, "которые открыто поддерживают Украину".
"Различные СМИ распространили неверную информацию о том, что вышеупомянутым артистам министерство культуры, спорта и молодежи Грузии отказало в проведении запланированных концертов в старом Дворце спорта в Тбилиси, что является ложью... Старый Дворец спорта уже много лет находится в частной собственности, вопрос проведения концерта в собственности частной компании выходит за рамки компетенции министерства", - сказано в заявлении.
По данным министерства, в Тбилиси также есть новый Дворец спорта, который находится в управлении министерства, но в настоящее время там проходит баскетбольный турнир.
"Организаторы вышеупомянутых концертов не связывались с новым Дворцом спорта. Новый Дворец спорта в Тбилиси открылся грандиозным благотворительным концертом, посвященным Украине. Соответственно, любые попытки создать скандал вокруг министерства культуры и манипулировать этой острой темой бесперспективны", - отмечено в заявлении.