https://ria.ru/20220904/gruziya-1814327481.html

Минкульт Грузии отрицает причастность к отмене концертов Галкина и Меладзе

Минкульт Грузии отрицает причастность к отмене концертов Галкина и Меладзе - РИА Новости, 04.09.2022

Минкульт Грузии отрицает причастность к отмене концертов Галкина и Меладзе

Министерство культуры Грузии сообщило, что не имеет никакого отношения к отмене концертов Максима Галкина и других российских артистов в Тбилиси, заявление... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T12:08

2022-09-04T12:08

2022-09-04T12:08

валерий меладзе

тбилиси

грузия

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ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Министерство культуры Грузии сообщило, что не имеет никакого отношения к отмене концертов Максима Галкина и других российских артистов в Тбилиси, заявление приводит грузинский Первый канал.Сервис продажи билетов Biletebi.ge ранее сообщил об отмене концертов Галкина, Валерия Меладзе и группы "Машина времени" в Тбилиси. Формальной причиной отмены указывалось начало ремонтных работ в концертном зале, но в открытом письме сервиса к министерству культуры утверждалось, что "очевидно, это произошло в политическом контексте", поскольку ситуация касается артистов, "которые открыто поддерживают Украину"."Различные СМИ распространили неверную информацию о том, что вышеупомянутым артистам министерство культуры, спорта и молодежи Грузии отказало в проведении запланированных концертов в старом Дворце спорта в Тбилиси, что является ложью... Старый Дворец спорта уже много лет находится в частной собственности, вопрос проведения концерта в собственности частной компании выходит за рамки компетенции министерства", - сказано в заявлении.По данным министерства, в Тбилиси также есть новый Дворец спорта, который находится в управлении министерства, но в настоящее время там проходит баскетбольный турнир."Организаторы вышеупомянутых концертов не связывались с новым Дворцом спорта. Новый Дворец спорта в Тбилиси открылся грандиозным благотворительным концертом, посвященным Украине. Соответственно, любые попытки создать скандал вокруг министерства культуры и манипулировать этой острой темой бесперспективны", - отмечено в заявлении.

https://ria.ru/20220903/makarevich-1814209496.html

https://ria.ru/20220901/galkin-1813678561.html

тбилиси

грузия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

валерий меладзе, тбилиси, грузия, украина, машина времени, в мире