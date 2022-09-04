Рейтинг@Mail.ru
Минкульт Грузии отрицает причастность к отмене концертов Галкина и Меладзе - РИА Новости, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220904/gruziya-1814327481.html
Минкульт Грузии отрицает причастность к отмене концертов Галкина и Меладзе
Минкульт Грузии отрицает причастность к отмене концертов Галкина и Меладзе - РИА Новости, 04.09.2022
Минкульт Грузии отрицает причастность к отмене концертов Галкина и Меладзе
Министерство культуры Грузии сообщило, что не имеет никакого отношения к отмене концертов Максима Галкина и других российских артистов в Тбилиси, заявление... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T12:08
2022-09-04T12:08
валерий меладзе
тбилиси
грузия
украина
машина времени
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757705102_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_154af89239a8efd0fa9246809becf724.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Министерство культуры Грузии сообщило, что не имеет никакого отношения к отмене концертов Максима Галкина и других российских артистов в Тбилиси, заявление приводит грузинский Первый канал.Сервис продажи билетов Biletebi.ge ранее сообщил об отмене концертов Галкина, Валерия Меладзе и группы "Машина времени" в Тбилиси. Формальной причиной отмены указывалось начало ремонтных работ в концертном зале, но в открытом письме сервиса к министерству культуры утверждалось, что "очевидно, это произошло в политическом контексте", поскольку ситуация касается артистов, "которые открыто поддерживают Украину"."Различные СМИ распространили неверную информацию о том, что вышеупомянутым артистам министерство культуры, спорта и молодежи Грузии отказало в проведении запланированных концертов в старом Дворце спорта в Тбилиси, что является ложью... Старый Дворец спорта уже много лет находится в частной собственности, вопрос проведения концерта в собственности частной компании выходит за рамки компетенции министерства", - сказано в заявлении.По данным министерства, в Тбилиси также есть новый Дворец спорта, который находится в управлении министерства, но в настоящее время там проходит баскетбольный турнир."Организаторы вышеупомянутых концертов не связывались с новым Дворцом спорта. Новый Дворец спорта в Тбилиси открылся грандиозным благотворительным концертом, посвященным Украине. Соответственно, любые попытки создать скандал вокруг министерства культуры и манипулировать этой острой темой бесперспективны", - отмечено в заявлении.
https://ria.ru/20220903/makarevich-1814209496.html
https://ria.ru/20220901/galkin-1813678561.html
тбилиси
грузия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757705102_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_33d69476a785d3e3638ed7ea738c7cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий меладзе, тбилиси, грузия, украина, машина времени, в мире
Валерий Меладзе, Тбилиси, Грузия, Украина, Машина времени, В мире
12:08 04.09.2022
 
Минкульт Грузии отрицает причастность к отмене концертов Галкина и Меладзе

Минкульт Грузии отрицает причастность к отмене концертов Галкина и Меладзе в Тбилиси

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМаксим Галкин
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Максим Галкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Министерство культуры Грузии сообщило, что не имеет никакого отношения к отмене концертов Максима Галкина и других российских артистов в Тбилиси, заявление приводит грузинский Первый канал.
Сервис продажи билетов Biletebi.ge ранее сообщил об отмене концертов Галкина, Валерия Меладзе и группы "Машина времени" в Тбилиси. Формальной причиной отмены указывалось начало ремонтных работ в концертном зале, но в открытом письме сервиса к министерству культуры утверждалось, что "очевидно, это произошло в политическом контексте", поскольку ситуация касается артистов, "которые открыто поддерживают Украину".
Музыкант Андрей Макаревич - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 12:56
Макаревич* отреагировал на включение его в список иноагентов
"Различные СМИ распространили неверную информацию о том, что вышеупомянутым артистам министерство культуры, спорта и молодежи Грузии отказало в проведении запланированных концертов в старом Дворце спорта в Тбилиси, что является ложью... Старый Дворец спорта уже много лет находится в частной собственности, вопрос проведения концерта в собственности частной компании выходит за рамки компетенции министерства", - сказано в заявлении.
По данным министерства, в Тбилиси также есть новый Дворец спорта, который находится в управлении министерства, но в настоящее время там проходит баскетбольный турнир.
"Организаторы вышеупомянутых концертов не связывались с новым Дворцом спорта. Новый Дворец спорта в Тбилиси открылся грандиозным благотворительным концертом, посвященным Украине. Соответственно, любые попытки создать скандал вокруг министерства культуры и манипулировать этой острой темой бесперспективны", - отмечено в заявлении.
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 12:00
Общественники предложили ГП проверить сбор Галкиным средств для беженцев
 
Валерий МеладзеТбилисиГрузияУкраинаМашина времениВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала