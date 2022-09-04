https://ria.ru/20220904/gorokop-1814035766.html
Названы знаки зодиака, которые легко справляются со стрессовыми ситуациями
Названы знаки зодиака, которые легко справляются со стрессовыми ситуациями - РИА Новости, 04.09.2022
Названы знаки зодиака, которые легко справляются со стрессовыми ситуациями
Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака психологически зрелые и хорошо справляются со стрессовыми ситуациями. Об этом пишет Pinkvilla. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T06:25
2022-09-04T06:25
2022-09-04T06:25
культура
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гороскоп
стиль жизни
знаки зодиака
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака психологически зрелые и хорошо справляются со стрессовыми ситуациями. Об этом пишет Pinkvilla. Козероги очень умны и могут справиться с любым эмоциональным грузом. Даже если они из-за чего-то сильно переживают, то будут решать проблему, а не ударяться в слезы. Более того, Козероги могут даже не обращать внимания на свои трудности, если кому-то рядом плохо. Весы мудры и всегда поддержат того, кто оказался в беде. Они легко принимают сложные, но при этом правильные решения. Когда все вокруг не могут справиться с эмоциями, Весы остаются спокойными. А еще они не бегают от проблем, а преодолевают их.Раки — эмоциональные натуры, они открыто выражают свои чувства. Именно поэтому они мастерски ведут беседы. Они тоже мудры и не играют ни в какие игры в конфликтных ситуациях. Терпеливые, умные, спокойные — это характеристики Дев. Они настолько добры, что потребности других для них важнее собственных. И это говорит об ответственности и жизнестойкости Дев.
https://ria.ru/20220828/goroskop-1811919538.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака
Культура, Новости культуры, гороскоп, Стиль жизни, знаки зодиака
Названы знаки зодиака, которые легко справляются со стрессовыми ситуациями
Козероги оказались среди знаков зодиака, чьи представители легко справляются со стрессом
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака психологически зрелые и хорошо справляются со стрессовыми ситуациями. Об этом пишет
Pinkvilla.
Козероги очень умны и могут справиться с любым эмоциональным грузом. Даже если они из-за чего-то сильно переживают, то будут решать проблему, а не ударяться в слезы. Более того, Козероги могут даже не обращать внимания на свои трудности, если кому-то рядом плохо.
Весы мудры и всегда поддержат того, кто оказался в беде. Они легко принимают сложные, но при этом правильные решения. Когда все вокруг не могут справиться с эмоциями, Весы остаются спокойными. А еще они не бегают от проблем, а преодолевают их.
Раки — эмоциональные натуры, они открыто выражают свои чувства. Именно поэтому они мастерски ведут беседы. Они тоже мудры и не играют ни в какие игры в конфликтных ситуациях.
Терпеливые, умные, спокойные — это характеристики Дев. Они настолько добры, что потребности других для них важнее собственных. И это говорит об ответственности и жизнестойкости Дев.