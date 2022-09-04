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Названы знаки зодиака, которые легко справляются со стрессовыми ситуациями - РИА Новости, 04.09.2022
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Культура
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Названы знаки зодиака, которые легко справляются со стрессовыми ситуациями
Названы знаки зодиака, которые легко справляются со стрессовыми ситуациями - РИА Новости, 04.09.2022
Названы знаки зодиака, которые легко справляются со стрессовыми ситуациями
Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака психологически зрелые и хорошо справляются со стрессовыми ситуациями. Об этом пишет Pinkvilla. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T06:25
2022-09-04T06:25
культура
новости культуры
гороскоп
стиль жизни
знаки зодиака
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака психологически зрелые и хорошо справляются со стрессовыми ситуациями. Об этом пишет Pinkvilla. Козероги очень умны и могут справиться с любым эмоциональным грузом. Даже если они из-за чего-то сильно переживают, то будут решать проблему, а не ударяться в слезы. Более того, Козероги могут даже не обращать внимания на свои трудности, если кому-то рядом плохо. Весы мудры и всегда поддержат того, кто оказался в беде. Они легко принимают сложные, но при этом правильные решения. Когда все вокруг не могут справиться с эмоциями, Весы остаются спокойными. А еще они не бегают от проблем, а преодолевают их.Раки — эмоциональные натуры, они открыто выражают свои чувства. Именно поэтому они мастерски ведут беседы. Они тоже мудры и не играют ни в какие игры в конфликтных ситуациях. Терпеливые, умные, спокойные — это характеристики Дев. Они настолько добры, что потребности других для них важнее собственных. И это говорит об ответственности и жизнестойкости Дев.
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новости культуры, гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака
Культура, Новости культуры, гороскоп, Стиль жизни, знаки зодиака
06:25 04.09.2022
 
Названы знаки зодиака, которые легко справляются со стрессовыми ситуациями

Козероги оказались среди знаков зодиака, чьи представители легко справляются со стрессом

© Фото : Freepik / Liana DudnikДевушка, изображающая супергероя
Девушка, изображающая супергероя - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Фото : Freepik / Liana Dudnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака психологически зрелые и хорошо справляются со стрессовыми ситуациями. Об этом пишет Pinkvilla.
Козероги очень умны и могут справиться с любым эмоциональным грузом. Даже если они из-за чего-то сильно переживают, то будут решать проблему, а не ударяться в слезы. Более того, Козероги могут даже не обращать внимания на свои трудности, если кому-то рядом плохо.
Весы мудры и всегда поддержат того, кто оказался в беде. Они легко принимают сложные, но при этом правильные решения. Когда все вокруг не могут справиться с эмоциями, Весы остаются спокойными. А еще они не бегают от проблем, а преодолевают их.
Раки — эмоциональные натуры, они открыто выражают свои чувства. Именно поэтому они мастерски ведут беседы. Они тоже мудры и не играют ни в какие игры в конфликтных ситуациях.
Терпеливые, умные, спокойные — это характеристики Дев. Они настолько добры, что потребности других для них важнее собственных. И это говорит об ответственности и жизнестойкости Дев.
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