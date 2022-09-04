https://ria.ru/20220904/gorokop-1814035766.html

Названы знаки зодиака, которые легко справляются со стрессовыми ситуациями

Названы знаки зодиака, которые легко справляются со стрессовыми ситуациями - РИА Новости, 04.09.2022

Названы знаки зодиака, которые легко справляются со стрессовыми ситуациями

Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака психологически зрелые и хорошо справляются со стрессовыми ситуациями. Об этом пишет Pinkvilla. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T06:25

2022-09-04T06:25

2022-09-04T06:25

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака психологически зрелые и хорошо справляются со стрессовыми ситуациями. Об этом пишет Pinkvilla. Козероги очень умны и могут справиться с любым эмоциональным грузом. Даже если они из-за чего-то сильно переживают, то будут решать проблему, а не ударяться в слезы. Более того, Козероги могут даже не обращать внимания на свои трудности, если кому-то рядом плохо. Весы мудры и всегда поддержат того, кто оказался в беде. Они легко принимают сложные, но при этом правильные решения. Когда все вокруг не могут справиться с эмоциями, Весы остаются спокойными. А еще они не бегают от проблем, а преодолевают их.Раки — эмоциональные натуры, они открыто выражают свои чувства. Именно поэтому они мастерски ведут беседы. Они тоже мудры и не играют ни в какие игры в конфликтных ситуациях. Терпеливые, умные, спокойные — это характеристики Дев. Они настолько добры, что потребности других для них важнее собственных. И это говорит об ответственности и жизнестойкости Дев.

https://ria.ru/20220828/goroskop-1811919538.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака