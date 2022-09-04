https://ria.ru/20220904/golos-1814020574.html

Яркие и трогательные: лучшие номера шоу "Голос. 60+"

Яркие и трогательные: лучшие номера шоу "Голос. 60+" - РИА Новости, 04.09.2022

Яркие и трогательные: лучшие номера шоу "Голос. 60+"

На Первом канале стартует новый сезон "Голос. 60+". Шоу стало третьей премьерой первых осенних выходных. 2 сентября начался четвертый сезон "Ну-ка, все вместе!" РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T07:30

2022-09-04T07:30

2022-09-04T07:30

шоубиз

знаменитости

шоу "голос"

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810538807_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_ae14b52da42eb3c7e6a79ac57c62a6b3.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. На Первом канале стартует новый сезон "Голос. 60+". Шоу стало третьей премьерой первых осенних выходных. 2 сентября начался четвертый сезон "Ну-ка, все вместе!" на "России 1", а 3 сентября НТВ запустил "Шоу Аватар". Вспоминаем самые яркие моменты шоу "Голос. 60+" – в материале РИА Новости.Михаил Серебряков "Родина"Одним из самых просматриваемым видео "Голос.60+" стало выступление победителя четвертого сезона шоу на слепых прослушиваниях с песней "Родина". Наставником артиста стал Олег Газманов. Серебряков был ветераном Великой Отечественной войны. Недавно стало известно, что он умер в 98 лет после продолжительной болезни. В комментариях отмечают, что почти каждый день пересматривают видео."Этот человек – уникум! В 97 лет иметь такой голос, такое дыхание – это потрясающе! У меня утро начинается с этого ролика, и день заканчивается им же!" – заявили пользователи.Дина Юдина "На тот большак"Победителем третьего сезона стала Дина Юдина. На момент участия в проекте ей был 91 год. В финале шоу она исполнила песню из фильма "Простая история" 1960 года, которую в картине исполняет Валентина Левко. Пусть Юдина не поразила пользователей Сети мощным вокалом, но многим она напомнила родную и трогательную манеру исполнения своих родителей."Манера исполнения древняя, конечно. Но все чистенько исполнено. С душой. Так пела моя мама", "Достойное выступление и достойная победа! По-моему, ни у Шульженко, ни у Утесова, ни у Бернеса не было особого вокала — одна душа и пела!" – написали в комментариях.Леонид Сергиенко "Спят курганы темные"Во втором сезоне победу одержал Леонид Сергиенко, который много лет трудился в шахте, но сумел сохранить мощный голос, который до слез очаровал многих зрителей. Для финального исполнения он выбрал песню Марка Бернеса "Спят курганы темные". Поэт Борис Ласкин и композитор Никита Богословский написали ее в 1939 году для фильма "Большая жизнь". По словам мужчины, пением он никогда профессионально не занимался.Судьи удивились: Лев Лещенко был уверен, что перед ним участник какого-то ансамбля. По его словам, у конкурсанта была "идеальная постановка голоса".Лидия Музалева "Верила, верила, верю""Русской красавицей" называли Лидию Музалеву, победившую в первом сезоне шоу в 2018 году. Длинные русые волосы, заплетенные в косу, Пелагея в роли наставницы, фолк-репертуар – Музалева очаровала многие сердца своим народным исполнением."Пелагея Сергеевна, я вам завидую искренне. Вы с такой красотой, с настоящей, натуральной красотой столкнулись… Я думаю, что это будет настоящий успех", – пророчески произнес Лев Лещенко на слепых прослушиваниях.Николай Арутюнов Mercedes BenzИсполнение Николаем Арутюновым песни Дженис Джоплин на слепых прослушиваниях посмотрело более трех миллионов человек на YouTube. Когда на блюзовую вокальную манеру Арутюнова повернулись сразу три члена жюри, он от смеха даже пропустил пару строчек песни. Под конец исполнения и последний наставник – им был Леонид Агутин – не смог удержаться от соблазна пригласить Арутюнова к себе в команду."Я поймал себя на мысли, что раньше на "Голосе" никогда никого не было старше меня в моей команде. Сейчас мне придется общаться с людьми, который каждый – старше", – пошутил Агутин после его выступления.Александр Субботин "Ой, заря, ты заря, моя зоренька"В отличие от предыдущего конкурсанта, к Александру Субботину не повернулся никто из наставников, что не помешало видео с его выступлением набрать более миллиона просмотров в Сети. Гусляр с белой бородой, в славянском костюме поразил пользователей интернета "удивительным пением".Дмитрий Нагиев призвал участника не расстраиваться, поскольку его выступление было самобытным и незабываемым.

https://ria.ru/20220816/golos-1809899137.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу "голос", шоу-бизнес