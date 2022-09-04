https://ria.ru/20220904/germaniya-1814370653.html

Шольц пообещал поскорее установить в Германии потолок цен на энергию

Шольц пообещал поскорее установить в Германии потолок цен на энергию - РИА Новости, 04.09.2022

Шольц пообещал поскорее установить в Германии потолок цен на энергию

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF пообещал в скором времени ограничить предел цены на электроэнергию. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T17:37

2022-09-04T17:37

2022-09-04T17:37

в мире

экономика

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF пообещал в скором времени ограничить предел цены на электроэнергию."Это произойдет как можно скорее", — сказал глава правительства, комментируя сроки введения ценового ограничения.Каких-либо деталей Шольц не привел. При этом он спрогнозировал, что блэкаута предстоящей зимой не случится, но в то же время не стал исключать такого сценария.Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220904/keln-1814368811.html

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в мире, экономика, германия, олаф шольц