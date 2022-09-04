https://ria.ru/20220904/germaniya-1814338677.html

Правительство Германии согласовало третий пакет помощи жителям

Правительство Германии согласовало третий пакет помощи жителям - РИА Новости, 04.09.2022

Правительство Германии согласовало третий пакет помощи жителям

Лидеры партий ФРГ, входящих в правительственную коалицию, после долгих переговоров согласовали третий пакет помощи своим гражданам в размере 65 миллиардов евро... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T13:32

2022-09-04T13:32

2022-09-04T13:32

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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Лидеры партий ФРГ, входящих в правительственную коалицию, после долгих переговоров согласовали третий пакет помощи своим гражданам в размере 65 миллиардов евро в связи с высокими ценами на энергоносители, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Объем нового пакта помощи… составляет 65 миллиардов евро. В общей сложности речь идёт о 95 миллиардах евро, если посчитать вместе с двумя первыми пакетами помощи ", - заявил Шольц на совместной пресс-конференции с председателями партий СДПГ, СвДП и "Зелёными", которая транслировалась телеканалом Phoenix в прямом эфире. Он отметил, что "это очень много и это необходимо", чтобы гражданам ФРГ было легче пройти через сложные времена."Наша страна переживает трудные времена… Я хорошо понимаю обеспокоенность граждан по поводу будущего в связи с высокими ценами, счётами на электричество и газ", - пояснил канцлер. По его мнению, причиной инфляции и энергокризиса стали события на Украине.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США."Мы очень внимательно относимся к этим беспокойствам и поэтому в последние дни и недели представители партий, входящих в коалицию, обсуждали, как государство может оказать необходимую помощь", - пояснил канцлер.Уточняется, что третий пакет помощи будет включать единовременную выплату студентам в размере 200 евро и пенсионерам - в размере 300 евро. Кроме того, будет предусмотрена единовременная субсидия на оплату отопления в размере 415 евро в отопительный период до декабря 2022 года для получателей жилищных пособий. Также планируется увеличить пособия на детей на 18 евро в месяц.Помимо этого, планируется выделить 1,5 миллиарда евро на общенациональный билет для местного общественного транспорта, предполагается, что цена на проездной на месяц будет в диапазоне между 49 и 69 евро в месяц, детали ещё будут обсуждаться с федеральными землями ФРГ.Ранее правительство ФРГ подготовило два пакета мер на сумму в 30 миллиардов евро для того, чтобы помочь гражданам справиться со сложностями в 2022 году.

https://ria.ru/20220904/germaniya-1814311214.html

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Варвара Скокшина

в мире, германия, украина, россия