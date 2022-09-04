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Лидер ХДС предупредил о возможных блэкаутах в Германии в начале 2023 года
Лидер ХДС предупредил о возможных блэкаутах в Германии в начале 2023 года - РИА Новости, 04.09.2022
Лидер ХДС предупредил о возможных блэкаутах в Германии в начале 2023 года
Отказ от ядерной энергетики в нынешних условиях чреват перебоями в электроснабжении немецких домохозяйств и предприятий, заявил в интервью немецкой газете Bild... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T09:44
2022-09-04T09:44
2022-09-04T11:05
в мире
германия
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БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости. Отказ от ядерной энергетики в нынешних условиях чреват перебоями в электроснабжении немецких домохозяйств и предприятий, заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag лидер партии ХДС Фридрих Мерц.По его оценкам, если ближайшей зимой каждый пятый потребитель газа в Германии будет отапливать дом электричеством, то спрос на электроэнергию удвоится. В этой связи он предупредил об угрозе полной перегрузки энергосистемы."Если правительство будет продолжать в том же духе, придерживаться отказа от атомной энергетики по идеологическим причинам, нам грозит отключение электричества в начале следующего года", — считает Мерц.Он также призвал правительство заказать новые тепловыделяющие элементы для продолжения работы по крайней мере трех атомных электростанций в Германии, которые пока еще не остановлены."Нам нужно было не позднее августа заказать новые тепловыделяющие элементы, по крайней мере, для трех атомных электростанций, которые все еще работают, а возможно, и для трех, которые были закрыты в прошлом году", — добавил Мерц. По словам политика, это позволило бы обеспечить надежное электроснабжение в общей сложности 20 миллионов домохозяйств в ФРГ.В Германии сейчас функционируют три АЭС, по плану их отключат от сети 31 декабря 2022 года. На фоне газового кризиса в стране вновь активизировались дебаты о возможности продления их использования, власти заказали анализ их технического состояния.
https://ria.ru/20220904/protesty-1814297991.html
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РИА Новости
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в мире, германия
09:44 04.09.2022 (обновлено: 11:05 04.09.2022)
Лидер ХДС предупредил о возможных блэкаутах в Германии в начале 2023 года
Лидер ХДС Мерц предупредил о возможных блэкаутах в Германии в начале 2023 года
БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости.
Отказ от ядерной энергетики в нынешних условиях чреват перебоями в электроснабжении немецких домохозяйств и предприятий, заявил
в интервью немецкой газете Bild am Sonntag лидер партии ХДС Фридрих Мерц.
По его оценкам, если ближайшей зимой каждый пятый потребитель газа в Германии
будет отапливать дом электричеством, то спрос на электроэнергию удвоится. В этой связи он предупредил об угрозе полной перегрузки энергосистемы.
"Если правительство будет продолжать в том же духе, придерживаться отказа от атомной энергетики по идеологическим причинам, нам грозит отключение электричества в начале следующего года", — считает Мерц.
Он также призвал правительство заказать новые тепловыделяющие элементы для продолжения работы по крайней мере трех атомных электростанций в Германии, которые пока еще не остановлены.
"Нам нужно было не позднее августа заказать новые тепловыделяющие элементы, по крайней мере, для трех атомных электростанций, которые все еще работают, а возможно, и для трех, которые были закрыты в прошлом году", — добавил Мерц.
По словам политика, это позволило бы обеспечить надежное электроснабжение в общей сложности 20 миллионов домохозяйств в ФРГ.
В Германии сейчас функционируют три АЭС, по плану их отключат от сети 31 декабря 2022 года. На фоне газового кризиса в стране вновь активизировались дебаты о возможности продления их использования, власти заказали анализ их технического состояния.