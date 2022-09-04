https://ria.ru/20220904/germaniya-1814311214.html

Лидер ХДС предупредил о возможных блэкаутах в Германии в начале 2023 года

Лидер ХДС предупредил о возможных блэкаутах в Германии в начале 2023 года - РИА Новости, 04.09.2022

Лидер ХДС предупредил о возможных блэкаутах в Германии в начале 2023 года

Отказ от ядерной энергетики в нынешних условиях чреват перебоями в электроснабжении немецких домохозяйств и предприятий, заявил в интервью немецкой газете Bild... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T09:44

2022-09-04T09:44

2022-09-04T11:05

в мире

германия

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БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости. Отказ от ядерной энергетики в нынешних условиях чреват перебоями в электроснабжении немецких домохозяйств и предприятий, заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag лидер партии ХДС Фридрих Мерц.По его оценкам, если ближайшей зимой каждый пятый потребитель газа в Германии будет отапливать дом электричеством, то спрос на электроэнергию удвоится. В этой связи он предупредил об угрозе полной перегрузки энергосистемы."Если правительство будет продолжать в том же духе, придерживаться отказа от атомной энергетики по идеологическим причинам, нам грозит отключение электричества в начале следующего года", — считает Мерц.Он также призвал правительство заказать новые тепловыделяющие элементы для продолжения работы по крайней мере трех атомных электростанций в Германии, которые пока еще не остановлены."Нам нужно было не позднее августа заказать новые тепловыделяющие элементы, по крайней мере, для трех атомных электростанций, которые все еще работают, а возможно, и для трех, которые были закрыты в прошлом году", — добавил Мерц. По словам политика, это позволило бы обеспечить надежное электроснабжение в общей сложности 20 миллионов домохозяйств в ФРГ.В Германии сейчас функционируют три АЭС, по плану их отключат от сети 31 декабря 2022 года. На фоне газового кризиса в стране вновь активизировались дебаты о возможности продления их использования, власти заказали анализ их технического состояния.

https://ria.ru/20220904/protesty-1814297991.html

https://ria.ru/20220903/niderlandy-1814227183.html

германия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия