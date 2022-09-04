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В Кремле назвали "Газпром" гарантом энергетической безопасности - РИА Новости, 04.09.2022
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В Кремле назвали "Газпром" гарантом энергетической безопасности
В Кремле назвали "Газпром" гарантом энергетической безопасности - РИА Новости, 04.09.2022
В Кремле назвали "Газпром" гарантом энергетической безопасности
"Газпром" не сделал ни одного шага, который пошатнул бы свое реноме надежного поставщика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:52
2022-09-04T14:52
экономика
павел зарубин
владимир соловьев (телеведущий)
газпром
siemens
северный поток
дмитрий песков
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. "Газпром" не сделал ни одного шага, который пошатнул бы свое реноме надежного поставщика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.""Газпром" много десятилетий нарабатывал свое реноме надёжного гаранта энергетической безопасности, надежного поставщика. И мы убеждены в том, что "Газпром" не сделал ни одного шага, который пошатнул бы это реноме", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.Он добавил, что все профилактические работы "происходят в регламентные сроки"."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.В пятницу же "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy на это заявил, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.Однако уже после российская компания объявила, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
https://ria.ru/20220904/gaz-1814315535.html
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экономика, павел зарубин, владимир соловьев (телеведущий), газпром, siemens, северный поток, дмитрий песков, россия
Экономика, Павел Зарубин, Владимир Соловьев (телеведущий), Газпром, Siemens, Северный поток, Дмитрий Песков, Россия
14:52 04.09.2022
 
В Кремле назвали "Газпром" гарантом энергетической безопасности

Песков: "Газпром" не сделал ни шага, который пошатнул бы его реноме надежного поставщика

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомплекс транспортировки экспортного газа
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Комплекс транспортировки экспортного газа . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. "Газпром" не сделал ни одного шага, который пошатнул бы свое реноме надежного поставщика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
""Газпром" много десятилетий нарабатывал свое реноме надёжного гаранта энергетической безопасности, надежного поставщика. И мы убеждены в том, что "Газпром" не сделал ни одного шага, который пошатнул бы это реноме", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.
Газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
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Он добавил, что все профилактические работы "происходят в регламентные сроки".
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.
В пятницу же "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy на это заявил, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.
Однако уже после российская компания объявила, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
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ЭкономикаПавел ЗарубинВладимир Соловьев (телеведущий)ГазпромSiemensСеверный потокДмитрий ПесковРоссия
 
 
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