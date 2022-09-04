20:16 04.09.2022 (обновлено: 23:17 04.09.2022)
В Сербии заявили, что запаслись газом на зиму благодаря России
"Србиягаз": Сербия запаслась газом на зиму, две трети из России по наилучшей цене в Европе
Комплекс транспортировки экспортного газа. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 сен — РИА Новости. Сербия практически полностью заполнила резервы газа для предстоящего отопительного сезона благодаря России, заявил директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович в эфире телеканала TV Prva.
"У нас лучшая цена в Европе, которая рассчитывается по нефтяной формуле, о чем договорились президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин", — сказал он.
Страна уже зарезервировала столько же газа, сколько израсходовала в минувшем сезоне, отметил Баятович. Так, в Венгрии по контракту с Сербией на хранении находятся 350 миллионов кубометров, и закачка продолжается.
"В сербской части подземного хранилища газа Банатски-Двор у нас 270-280 миллионов кубометров, в российской части россияне свои 280 миллионов кубометров закачают до конца сентября, поэтому будем располагать значительными запасами", — продолжил директор госкомпании.
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Баятович уточнил, что Сербия никогда не платила за объемы газа на рынке больше 900 долларов за тысячу кубометров.
По его словам, цена российского газа по нефтяной формуле сейчас находится на уровне 368 долларов за тысячу кубометров.
"В следующем квартале она достигнет отметки в 420 долларов за тысячу кубометров, в первом квартале 2023 года — 430 долларов, а затем, если не будет скачков цен нефти, упадет до 388 долларов за тысячу кубических метров", — заключил директор "Србиягаза".
Как заявил в конце августа президент Вучич, единственный поставщик газа для наполнения резервов — это Россия. По его словам, если бы Сербия не начала создавать запасы еще в мае, то при ценах в 4000 евро за тысячу кубометров страна оказалась бы банкротом. В обращении к нации сербский лидер рассказал, что по трехлетнему контракту с "Газпромом" Белград получает около 63 процентов необходимого голубого топлива — два миллиарда кубических метров в год, за которые платит 800 миллионов евро.
В августе стоимость газовых фьючерсов в Европе с поставкой в сентябре стартовала с отметки в 2100 долларов за тысячу кубометров. Уже в середине месяца котировки превысили 2400 долларов. После сообщения "Газпрома" о приостановке "Северного потока" на техобслуживание цены перешагнули 2700 долларов за тысячу кубометров, а через неделю превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара. Затем они вновь снизились. Пока котировки примерно в десять раз превышают показатели прошлого года.